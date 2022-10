La Asignación Universal por Hijo (AUH) de Anses forma parte del calendario de pagos de todos los meses y en noviembre tiene una serie de extras confirmados. A raíz de la situación económica, titulares de esta prestación podrán complementar su haber mensual con otros programas de distintas áreas del Estado.

El bono de 45000 pesos que anunció el Gobierno será para quienes no cobren un programa de la administración pública, por lo que la AUH no podrá acceder. Sin embargo, hay otras asistencias que se podrán recibir para reforzar los ingresos.

Por su parte, jubilados y pensionados siguen con el cobro del bono de $7.000, una ayuda para aquellas personas que perciben el equivalente a un haber mínimo.

Ayuda Escolar $7.100

Es un apoyo económico que reciben una vez al año los titulares de asignaciones familiares o universales por cada hija o hijo en edad escolar (a partir de los 45 días y hasta los 17 años inclusive) o sin límite de edad cuando presenta una discapacidad.

Entrar a "Mi Anses" > "Hijas e Hijos" > "Presentar un Certificado Escolar" para obtener el formulario para cada hija o hijo. Elegir "Generar Certificado", completar los datos requeridos y seleccionar "Generar". Una vez impreso, será necesario llevarlo a la escuela correspondiente para completar los datos y establecer la firma. Luego, ingresar una vez más a: Mi Anses > Hijas e Hijos > Presentar Certificado Escolar. Allí, ir "Subir Certificado" y cargar la foto del formulario firmado desde tu celular o computadora.

Tablets gratis del Enacom

Para reducir la brecha de acceso a la tecnología, el Enacom impulsa el programa Conectando con Vos. Promueve el acceso a equipamiento digital que facilite la inserción, integración y desarrollo social mediante el uso de tablets.

Sus objetivos son:

Promover la integración social

Facilitar la inclusión de la población a las redes sociales y los espacios de socialización Fortalecer las actividades laborales, educativas y culturales.

Para recibir una tablet de Enacom no hay que completar una inscripción o un formulario online. Son las jurisdicciones provinciales y municipales las que deben anotarse para luego entregar los dispositivos a su comunidad. Este programa estará vigente, de no extenderse, hasta abril del 2023.

La AUH no necesita cumplir con ningún requisito para poder solicitarla.

Retenido del 20% AUH

Para complementar los ingresos, beneficiarios de la AUH pueden presentar hasta el 31 de diciembre la Libreta de Asignación Universal en las oficinas del organismo, sin turno.

Se trata de un trámite para acreditar la condición de alumno regular y los controles de salud de las niñas, niños y adolescentes que la perciben, además del cobro del 20% acumulado del año anterior. Tiene un monto de $10.772.

El cobro extra se acredita por única vez en el año y, en el caso de no presentar la libreta, no se otorgará el beneficio. Una vez realizado el trámite, el plus se acredita dentro de los próximos 60 días. De manera que quienes lo hagan en octubre lo cobrarán en noviembre o diciembre.

Ingresá a Mi Anses con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijas e Hijos> Libreta AUH podés verificar la sección que falte completar y generar la Libreta por cada hija e hijo. También se puede descargar el formulario en este link. Imprimir el formulario y llevarlo al centro de salud o la escuela (en caso de corresponder) para que sea completado y firmado Por último, presentarse sin turno en una oficina de Anses con DNI y formulario completo.

Complemento Leche

Anses entrega un extra a AUH. Se trata del Complemento Leche al que acceden algunos beneficiarios. Para poder cobrarlo es necesario ser titular de:

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Titulares de la Asignación Universal por Hija/o por cada hija y/o hijo de hasta 3 años.

Monto del extra para AUH

El Complemento Leche del Plan 1000 días consiste en un monto mensual de $920 que se deposita en la misma fecha y cuenta en la que cobras tu Asignación. El monto se actualiza trimestralmente a través de la Ley de Movilidad.

El pago se realiza en forma automática junto a los haberes de los beneficiarios.

Tarjeta Alimentar noviembre 2022

Acceden al beneficio

AUH con hijos hasta 14 años inclusive ( hijos con discapacidad, sin límite de edad )

1 hijo: $9.000, AUH con dos hijos: $13.500, AUH con tres hijos o más: $18.000.

Asignación por Embarazo AUE: $9.000

Madres de 7 hijos o más que cobren Pensiones No Contributivas (PNC): $18.000.

No hay que hacer inscripción. Para consultar si sos parte del padrón de la Tarjeta Alimentar ingresá en: https://tarjetaalimentaria.argentina.gob.ar/