La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) es la encargada de abonar las distintas asignaciones y sus extras por parte de los ministerios, es así que para aquellos que deseen comenzar a cobrar la Asignación Universal por Hijo ( AUH) deberán hacer un trámite que le demuestre al organismo que no están cobrando ningún otro plan.

En tanto, la entidad a cargo de Fernanda Raverta avanza con el calendario de pagos de enero para titulares de AUH, los cuales además de cobrar sus haberes mensuales, reciben un extra de $26.229 cumpliendo con dos requisitos.

Durante el primer mes del año este grupo también tiene la posibilidad de solicitar un descuento del 55% en la Tarjeta SUBE para realizar viajes en transporte público, un beneficio que se mantendrá vigente durante todo el año y que se accede desde Mi Anses.

Negativa de Anses: trámite clave para cobrar AUH

La Certificación Negativa de Anses es un documento que funciona como comprobante para demostrar que no el o la titular no percibe ningún otro ingreso por parte del organismo previsional. Dicho trámite se debe efectuar si es que la persona no cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH) y desee comenzar a recibir la prestación a partir de febrero.

Certificación negativa de Anses: paso paso

Entrar en Mi Anses con CUIL y Clave de Seguridad Social desde anses.gob.ar Luego seleccionar "Información Personal" Elegir la opción Certificación Negativa Para ello será necesario generar la Certificación negativa del sitio de ANSES. Completá el formulario con tu número de CUIT/CUIL y el período por el que pedís la certificación (último mes).

Dicho documento tiene una validez de 30 días y no requiere la autenticación con sello y firma de un agente del organismo. También podés consultar los detalles de tu plan desde: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

Fecha de cobro AUH enero 2023

Mientras tato, el calendario de pagos de enero para beneficiarios de AUH avanza de la siguiente manera:

Ya cobraron:

Documentos terminados en 0: martes 10 de enero

Documentos terminados en 1: miércoles 11 de enero

Documentos terminados en 2: jueves 12 de enero

Documentos terminados en 3: viernes 13 de enero

Documentos terminados en 4: lunes 16 de enero

Documentos terminados en 5: martes 17 de enero

Faltan cobrar: