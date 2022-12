Últimos días para cobrar los 2 plus de AUH: quiénes cobran antes de Navidad

Este fin de semana se festeja Navidad y los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobran hasta este viernes dos plus que ya fueron confirmados. Para acceder es necesario cumplir con algunos requisitos que solicita la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses).

Además, para acompañar a las personas que no poseen ingresos y que no cobran ningún plan social, Anses paga el Refuerzo Alimentario o bono de $45.000 a falta de un IFE 5. Por tal motivo, dicho beneficio no será entregado a los titulares de AUH.

Sin embargo, además del aumento de la Tarjeta Alimentar y el incremento de haberes establecido por la Ley de Movilidad Jubilatoria, AUH cobra en diciembre la Asignación por Cuidado de la Salud y el Complemento Leche. Ambas medidas corresponden al Plan 1000 días de Anses.

1. Asignación por Cuidado de Salud Integral

La Asignación por Cuidado de Salud Integral es un acompañamiento que se paga una vez al año por cada niño o niña menor de 3 años de edad que tenga cada titular.

El monto de la asignación consiste al equivalente a lo que perciben los beneficiarios de AUH o AUH con discapacidad, según corresponda.

Los requisitos para cobrar la Asignación por Cuidado de la Salud

Solo es válido durante los primeros tres años de vida del menor

Cumplir con el régimen de vacunación obligatoria y los controles médicos

Los montos de la asignación es equivalente al pago de la AUH y AUE que reciben los titulares, el valor también se ajusta a los aumentos establecidos por la Ley de Movilidad.

Por lo tanto, los importes vigentes a partir de diciembre serán los siguientes:

Titulares de la AUH o AUE será de $9.795

Titulares de la AUH con discapacidad será de $31.900

2. Complemento Leche

El Complemento Leche del Plan de 1000 días es un apoyo alimentario que tiene como objetivo asegurar la provisión de leche y otros alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo y de sus hijas e hijos hasta los 3 años.

Pueden acceder:

Titulares de la AUE para Protección Social

Titulares de la AUH por cada hija y/o hijo de hasta 3 años

El beneficio consiste en un monto mensual de $1.230 que se deposita en la misma fecha y cuenta en la que cobras tu Asignación.

Últimos días para cobrar los 2 plus de AUH: quiénes cobran antes de Navidad

Fecha de cobro AUH diciembre

Ya cobraron AUH con DNI terminados en 0: lunes 12 de diciembre

Ya cobraron AUH con DNI terminados en 1: martes 13 de diciembre

Ya cobraron AUH con DNI terminados en 2: miércoles 14 de diciembre

Ya cobraron AUH con DNI terminados en 3: jueves 15 de diciembre

Ya cobraron AUH con DNI terminados en 4: viernes 16 de diciembre

Ya cobraron AUH con DNI terminados en 5: lunes 19 de diciembre

Ya cobraron AUH con DNI terminados en 6: martes 20 de diciembre

Ya cobraron AUH con DNI terminados en 7: miércoles 21 de diciembre

Quedan por cobrar: