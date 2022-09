La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó la fecha y lugar de cobro de un bono de $7.000 para octubre, que está dirigido a cinco grupos. Mientras tanto, continúa el calendario de pagos de septiembre 2022 para los jubilados y pensionados, según terminación de documento.

El organismo previsional que conduce Fernanda Raverta y el Gobierno nacional buscan alternativas para acompañar a los sectores más vulnerables frente a la inflación y la suba del dólar hoy. En ese sentido, se estudia la posibilidad de entregar un bono de 50 mil pesos a personas que se encuentren en la línea de indigencia.

En paralelo, la Anses ya tiene confirmada la entrega de otros beneficios, como el refuerzo de ingresos para Asignaciones Familiares (SUAF) o un bono de $7.000 que se paga desde el 3 de octubre.

Además, en octubre continuará el pago de programas del Gobierno como las Becas Progresar del Ministerio de Educación, el Fomentar Empleo del Ministerio de Trabajo y el Plan Mi Pieza del Ministerio de Desarrollo Social.

Nuevo bono de Anses

La Anses confirmó a fines de agosto un nuevo bono de $21.000 en tres tramos para jubilados y pensionados. El extra se pagó en septiembre y continúa en octubre y noviembre.

El bono se suma al aumento por movilidad del 15,53%. De esta manera, las jubilaciones mínimas se colocan actualmente en $50.353.

Bono para jubilados Anses 2022

Quiénes cobran un bono de Anses

El bono de $7.000 para octubre está orientado a estos cinco grupos:

1. Jubilaciones y pensiones

2. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

3. Pensión no Contributiva por Vejez

4. Pensión no Contributiva por Invalidez

5. Pensión no Contributiva por Madres de siete hijos o más

Requisitos

Para cobrar $7.000 extra es necesario contar con ingresos equivalentes a un haber mínimo.

Los jubilados y pensionados que reciban dos haberes mínimos accederán a un bono de $4.000.

El refuerzo será de $7.000 para jubilados y pensionados que perciban hasta 1 jubilación mínima e irá decreciendo progresivamente hasta los $4.000 que cobrarán quienes perciban hasta 2 haberes mínimos. — Sergio Massa (@SergioMassa) August 10, 2022

Cronograma de pago Anses

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las fechas de pago confirmadas, con bono incluido, para PNC son:

- DNI finalizados en 0 y 1: 3 de octubre de 2022

- DNI finalizados en 2 y 3: 4 de octubre de 2022

- DNI finalizados en 4 y 5: 5 de octubre de 2022

- DNI finalizados en 6 y 7: 6 de octubre de 2022

- DNI finalizados en 8 y 9: 11 de octubre de 2022

Fecha de cobro jubilados octubre 2022

Jubilados y pensionados que NO superen los $48.729

- Documentos terminados en 0: miércoles 12 de octubre

- Documentos terminados en 1: jueves 13 de octubre

- Documentos terminados en 2 y 3: viernes 14 de octubre

- Documentos terminados en 4: lunes 17 de octubre

- Documentos terminados en 5: martes 18 de octubre

- Documentos terminados en 6: miércoles 19 de octubre

- Documentos terminados en 7: jueves 20 de octubre

- Documentos terminados en 8: viernes 21 de octubre

- Documentos terminados en 9: lunes 24 de octubre

Jubilados y pensionados que superen los $48.729

- Documentos terminados en 0 y 1: martes 25 de octubre

- Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 26 de octubre

- Documentos terminados en 4 y 5: jueves 27 de octubre

- Documentos terminados en 6 y 7: viernes 28 de octubre

- Documentos terminados en 8 y 9: lunes 31 de octubre

Cuándo cobro Anses

Se puede consultar fecha y lugar de cobro de prestaciones en Mi Anses, en anses.gob.ar o ingresando con CUIL a https://servicioswww.anses.gob.ar/dondecobrov2.