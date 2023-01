Iuliano recorrió los proyectos del Golfo San Jorge: "El año pasado conectamos 48 pozos, el objetivo para este año es 100"

El CEO de YPF, Pablo Iuliano, visitó Santa Cruz y recorrió los proyectos más importantes que la operadora desarrolla en la Cuenca del Golfo San Jorge, habló con trabajadoras y trabajadores, al tiempo que anunció el plan de inversión del 2023: USD 310 millones para Chubut y más de USD 500 millones para Santa Cruz.

En conferencia, estuvo La Opinión Zona Norte, celebró su visita a Cañadón Seco, lugar donde trabajó por cinco años. De la misma manera que lo hizo en la AOG Patagonia, recordó su pasado laboral en el distrito santacruceño que le permitió "hacer escuela, es un lugar donde aprendí mucho, al igual que la mayoría de los ypefianos".

Luego brindó un escenario sobre cómo concluyó el 2022 en la operadora de bandera con el eje puesto en el rol de Santa Cruz en el table energético nacional, al igual que la Cuenca del Golfo San Jorge.

Anticipó que YPF desarrollará dos pozos exploratorios en la Cuenca Austral en la formación Palermo Aike en el presente año. "Tenemos la firme convicción de comenzar con los primeros trabajos en la roca madre austral para comprender qué animal tenemos en términos de productividad y reservas", lanzó.

Existe la firme convicción que hay muchas posibilidades de desarrollo de energía, petróleo, y gas en la Cuenca del Golfo San Jorge como en la Cuenca Austral. "Históricamente esta es una región que produjo petróleo y energía para el resto de Argentina", detalló para dar cuenta que "el año pasado YPF cumplió cien años y como en cada periodo venimos a darle energía a los millones de argentinos que viven en el país.

En la actualidad la compañía de bandera produce alrededor de 40 mil barriles diarios durante el año en Santa Cruz, según lo informado por la Secretaría de Energía de la Nación. El objetivo para el 2023 es trabajar fuertemente para compensar el decline e incrementar la producción y elevarla a los 42 mil barriles.

Asociación

"En términos de inversiones firmamos un acuerdo con la provincia de Santa Cruz, que en tres años íbamos a invertir USD 950 millones. Con lo actuado y lo planificado para este año se superará ese número y estaremos cerca de los USD 1.150 y 1.200 millones", indicó.

Mientras que en 2022, el plan de inversiones rondó los USD 428 millones, para el 2023 está previsto que la cifra ascienda alrededor de USD 500 millones incrementando la cantidad de pozos a perforar y conectar. "El año pasado conectamos cerca de 48 pozos y el objetivo para este año es hacer lo propio con 100", describió en la conferencia de prensa el ejecutivo.

En tanto, en Chubut el año pasado se destinaron desembolsos por USD 280 millones, mientras que en el presente año la proyección asciende a los USD 310 millones. "YPF es una empresa federal y tiene la responsabilidad de equilibrar sus inversiones en las regiones donde desarrolla sus proyectos", agregó.

De esta manera, la petrolera apuesta a madurar los proyectos que tuvieron éxito en la vecina provincia en recuperación terciaria. En Chubut se instaló 9 plantas modulares en la zona de Grimbeek, Manantiales Behr que le permitieron lograr estos récords de producción. Además, que El Trébol ya tiene instalada una planta.

Para Santa Cruz, destacó los buenos resultados que arrojan los proyectos de terciaria que la compañía impulsa en Los Perales, con la instalación de dos plantas y una en Cañadón Seco. "Hoy tenemos tres proyectos pilotos en ejecución, en principio con resultados alentadores, dos en Los Perales de producción terciaria con inyección de polímeros, y el restante en Cañadón León".

Asimismo, se confirmó que la gran apuesta de este año es iniciar las tareas exploratorias en la roca madre en la Cuenca Austral para conocer la proyección de productividad y reservas para un futuro desarrollo del no convencional.

Reservas

Las diferentes iniciativas permiten a YPF "volver a llenar la heladera, significa poner reservas disponibles para la producción". Así, la exploración en Cañadón León avanza con pozos horizontales una profundidad aproximada de 1500 y 2000 metros, están al tope de la D-129, se trata de la roca que generó la Cuenca del Golfo San Jorge.

"Lo importante es ser capaces de perforar de una manera eficiente, cuanto mayor desarrollo horizontal tengan es mejor. Los pilotos que hacemos requieren de pozos más cortos para leer información lo más rápido posible. Este es el camino que hemos trazado".

Los pozos que se desarrollan en la actualidad en suelo santacruceño son de Tight Oil (arenas compactas) y la roca madre en la Cuenca Austral es un Shale, similar a Vaca Muerta.

"Los primeros resultados del Tight (Cañadón León) son alentadores, hay que delinear cuántas reservas que se pueden obtener del bloque y en qué zona se desarrollar la arena compacta. En esto trabajaremos, es determinar la cantidad de pozos que se pueden desarrollar", precisó.

Para moderar las expectativas dio cuenta que todos las iniciativas desarrolladas tienen su maduración e inician con una perforación. "Probablemente este año hagamos un par de pozos adicionales al Tight, haremos el primero en roca madre en la Cuenca Austral y será el primero de Sheil en Santa Cruz".

Las pruebas iniciales permite comprender qué nivel de inversión se necesita, cuál es el plan de desarrollo, y si se trata de un yacimiento competitivo. Si bien en esta etapa de la actividad intervienen un sin fin de factores, "las pruebas pilotos normalmente pueden arrojar resultados alrededor de tres años, dependerá del tamaño de la oportunidad", insistió Iuliano.

Pero, ¿qué sucederá con los planes en caso que haya un cambio de Gobierno?. En su respuesta observó que YPF tiene un management que trabaja a diario para generar las mejores oportunidades.

"Un cambio de Gobierno no debería impactar en las proyecciones de futuro. Nuestro objetivo de negocio es duplicar la producción en los próximos tres a cuatro años, esto implica compensar el declino en todo el convencional que tiene la compañía en la Cuenca del Golfo San Jorge, Mendoza y Neuquén además de crecer en el no convencional".

El esfuerzo no sólo implica a la exploración y producción, abarca también el transporte para llegar a los mercados internacionales con el eje puesto en las exportaciones.

Antecedentes

¿Cómo ve la perspectiva histórica desde Repsol, pasando por los gobiernos nacionales?, fue consultado en otro tramo. La primera reacción fue aclarar que llegó a Cañadón Seco para "hablar con los trabajadores de Las Heras, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Cañadón Seco, son los que le ponen el hombro a la industria al producir cada barril". El objetivo es conocer "cuáles son sus preocupaciones y necesidades para mejorar lo bien que venimos haciendo".

Luego observó -en base a su experiencia- que "no hay chance que a la industria energética no le vaya bien si a YPF no le va bien, soy optimista que tenemos muchas oportunidades con lo que hemos construido y podemos introducir grandes cambios".

"La gran sangría de dólares viene por la importación de energía, necesitamos dar vuelta la balanza comercial y hay una gran oportunidad con el GNL y en el corto plazo con el petróleo", prosiguió. El desarrollo de infraestructura es clave para alcanzar al éxito.

"En mis 25 años de experiencia es la primera vez que veo que la actividad petrolera tiene proyectos hacia adelante que le permite crecer, siempre se trabajó para equilibrar el declino", analizó.

Vaca Muerta es una clara muestra el ponerla a producirla, al igual que el off shore. En la actualidad YPF ejecuta iniciativas en aguas profundas en el Mar Argentino (frente a Mar del Plata) con el primer pozo ubicado a más de 1500 kilómetros de profundidad. "Hay que ser cautos, para saber si hay petróleo y de qué estamos hablando", se explayó.

En esta línea, dio a conocer que la compañía no cuenta con planes para desarrollar iniciativas similares en la Cuenca del Golfo San Jorge. Las experiencias previas no fueron exitosas.

¿Cómo va a incidir la competitividad de YPF en el norte santacruceño? fue otras de las consultas. Para Iuliano la cuenca compartida por Chubut y Santa Cruz aún genera oportunidades, "hay mucho petróleo, después de cien años seguimos perforando pozos con grandes capacidades. Algunos, después de 60 años siguen produciendo. Las oportunidades son interesantes, y hay proyectos que son competitivos y otros que debemos trabajar para que lo sean".

Más adelante, apostó por un consenso entre las compañías de servicios, operadoras, trabajadores y el Estado para agregar valor a la industria, "se trata de bajar el precio que necesitan los proyectos" para activarlos lo que implica "eficiencia en la producción por cada dólar invertido". Una tendencia que se da en el mundo entero.

A lo largo de la charla, Iuliano insistió en la necesidad de ser eficientes para que la compañía de bandera nacional sea aun más competitiva, instancia que le permitirá pelear en el mercado energético global.

Expendio de combustibles

El precio de los combustibles es una realidad que impacta en la economía de todos los argentinos y argentinas, sobre este aspecto también fue consultado el CEO de YPF, Pablo Iuliano, en su paso por suelo santacruceño.

"Somos una compañía integrada, y así como producimos petróleo y hoy no lo exportamos, lo compramos en el mercado local. Tenemos expectativas de generar exportaciones", precisó en primera instancia para luego aclarar que "todo el dinero que se invierte proviene de la venta de combustibles".

"Sabemos de la situación crítica de Argentina y trabajamos con el accionista mayoritario que es el Estado nacional y el resto de la industria entendiendo que YPF es una compañía que tiene responsabilidad social y necesitamos trazar un camino que nos sirva a todos los argentinos", ahondó en segunda instancia sin desconocer que impactan en la inflación.

Trabajo

La generación de puestos de trabajo es un desafío para la petrolera de bandera, según el diagnóstico de el CEO Pablo Iuliano en su paso por Cañadón Seco.

"En este último tiempo -a pesar de las complejidades- a la industria petrolera le fue muy bien, exportó y obtuvo ingresos de divisas". Este esquema generó un circuito virtuoso que permite "invertir cada dólar ganado en mayor capacidad productiva (pozos y obras), y fuentes alternativas de energía", por ejemplo los dos proyectos eólicos que se desarrollan en Cañadón León y Manantiales Behr.

Con un escenario alentador, la mano de obra calificada es clave: "Hay que formar los trabajadores dada la magnitud de los proyectos que tiene Argentina en términos energéticos. Será un cuello de botella que hay que resolver".

Prefirió no brindar un pronóstico de "cuanto personal se demandará", pero aseguró que "YPF va a producir el doble" por lo que habrá oportunidades en construcción y petróleo.

"La energía, además del campo, es el único que puede darle al país una mejora sustancial en las exportaciones, hay un gran nicho", por lo que es necesario ser "muy exigente, vamos a competir con el petróleo y gas del resto del mundo".

¿Cómo se es competitivo?, observó en la extendida charla con el Grupo La Opinión Austral que "se debe aplicar el mejor saber y entender", instancia que "se desarrolló en Argentina hace muchos años", al tiempo de sumar la "mejor tecnología" para ser "eficientes".