Polémica ley de Pesca en Chubut: Food Partners Patagonia SA, Iberconsa Argentina SA y Pescapuerta SA en la mira

Una denuncia que pone en tela de juicio la sanción de la nueva Ley de Pesca de Chubut, conmocionó a la provincia. El exdirector de Discapacidad durante la gestión de Rossana Artero como intendenta de Rawson, Jorge Dorado, fue a fondo y realizó una dura denuncia ante la Secretaría de Pesca, la Fiscalía de Estado y la Unidad Anticorrupción.

Sostiene que apenas fue aprobada la ley por la Legislatura de Chubut, a fines de diciembre, se entregaron millonarios permisos a empresas que no son locales y que incluso no acreditaron contraprestación alguna. Advirtió que “ahora aparecen tres empresas nuevas y no han pagado nada”.

Entre las beneficiadas nombró a la francesa Food Partners Patagonia SA y las multinacionales españolas Iberconsa de Argentina SA y Pescapuerta SA. Esta última esta cuestionada porque, bajo otra denominación también pesca en Malvinas.

Dorado advirtió que el permiso de la modalidad conocida como VACOPA estaría destinado a “Pesca Ecopron SRL” y se gestionaría “a través de un importante asesor comodorense del gobernador y del círculo íntimo de éste”.

En la carta que envió al secretario Gabriel Aguilar, con copia al fiscal de Estado, Andrés Giacomone, Dorado se refiere al cambio de los procedimientos para otorgar permisos de pesca en Chubut.

Es muy llamativo la liviandad y benevolencia con que se actuarí

“El poder de Policía en el control de la pesca es privativo de su Secretaría dice el texto-, el recurso de los langostinos es provincial porque están dentro de las 12 millas, por lo que se los tiene que seguir otorgando gratuitamente. Es muy llamativo la liviandad y benevolencia con que se actuaría”.

Menciona publicaciones de la Revista Puerto, en la que se remarca la época en la que se dio la sanción de la ley, las declaraciones en el recinto y la forma en que termina el artículo con “la sugestiva frase: 'Con todo, una madrugada de diciembre alumbró una nueva Ley de Pesca en Chubut, justo a la medianoche, pero dos días antes, Papá Noel pasó por la Legislatura con su bolsa cargada y muchos diputados tuvieron una anticipada Nochebuena'”.

Dorado sospecha que algunos diputados fueron beneficiados por sancionar la nueva ley: “Fue uno de los propios diputados que colocó en tela de juicio la honorabilidad de la Cámara. Yo pido que se investigue para evitar los oligopolios en la pesca”.

En declaraciones a Cadena Tiempo, el programa del Diario Jornada, Dorado sostuvo que fue repentina, la sanción de la norma y marca que la ley aprobada otorga permisos sin “contraprestación” alguna, es decir sin obligaciones como la empleabilidad.

Ante la pregunta de si sospecha que los diputados recibieron algún beneficio para sancionar esta Ley, Dorado marcó: “Uno de los diputados lo plantea en el recinto, pone en tela de juicio la honorabilidad de la Cámara. Pido que se investigue para ver si es así”.

Fueron dos las leyes aprobadas sobre pesca y Dorado explicó “por eso Artero hablaba de una licitación pública. Y que la base para la flota amarilla sea de una base de USD 2.400.000 y que para la flota artesanal USD 800 mil. Son recursos netos que ingresaban a las arcas del Estado. Y en el proyecto 072 no está especificado cuál será el mecanismo de entrega de esos permisos”.

Los propios diputados pusieron en duda la Honorabilidad de la Cámara

Sobre las empresas beneficiadas, Dorado volvió a los dichos de la ex intendenta de Rawson: “Cuando Artero planteaba que empresas que trabajan hace más de 10 años en la provincia, no tengan permisos nacionales y provinciales, ni deudas y se les da a estas empresas, es un monopolio. En el proyecto que se aprobó con 5 años y 80 trabajadores ya pueden ser permisionarios con prórroga por 15 años. Hay pesqueras que dejaron gente sin trabajar, no entiendo cómo se otorgaron permisos sin contraprestación”, insistió.

Así, se pregunta porqué no se llamó a licitación para otorgar los permisos. “No estoy en contra de que la Provincia recaude. Como Estado tengo que prever que ese dinero quede en la provincia. La Ley se aprobó casi sin darse lectura. Varios sindicatos protestaron y no convocaron a nadie”, afirmó

Explicó que mandó la nota a la Secretaría de Pesca “porque es quien ejerce el poder de policía y si no lo hacen que la eleven a los fiscales, quienes deben investigar los hechos” sostuvo.

“Me gustaría que la justicia se expida”, afirmó. Para Dorado los dichos “tiene asidero” y por la “transparencia de los actos de gobierno”, deben despejarse las sospechas. “No desconfío de nadie pero hay que llegar a buen puerto e investigar las cosas”, concluyó.

Más acusaciones

Previo a las acusaciones de Dorado, ya se había desatado polémica por declaraciones de la referente del ex funcionario, la diputada Rossana Artero, respecto del canon de langostino. A su cruce salió el secretario de Pesca de Chubut, Gabriel Aguilar, quién rechazó las críticas de la ex intendenta de Rawson.

El funcionario afirmó que el cobro no se aplica a partir de los recursos de amparo que ha presentado una cantidad importante de empresas. “La diputada tiene un ensañamiento con la Secretaría de Pesca, porque entre los pedidos de nuevos permisos hay uno vinculado a su familia”, aseguró el funcionario.

Artero había cuestionado al funcionario provincial durante la última sesión de Legislatura, al afirmar que el canon de 1 dólar por cajón de langostino no se pone al cobro por decisión de Aguilar, dejando entrever que tendría intereses particulares.

El secretario de Pesca rechazó ese planteo y recordó que su cartera no tiene injerencia sobre la aplicación del tributo, a lo que añadió: “Tanto los permisionarios como los gremios, cuando salió esta normativa, la rechazaron por ser carga impositiva nueva en la bodega –dijo Aguilar, en diálogo con Periodismo de 10, por CNN Comodoro-. Lo que dicen los marineros es que todo lo que se cargue en gastos sale de la bodega, por ende lo pagan dueños de barcos como también los tripulantes, que tienen el concepto ‘a la par’ y participan sobre todos los gastos”.

El funcionario aclaró sin embargo el canon no se puede cobrar a empresas, sobre todo de flota amarilla, que han presentado recursos de amparo y lograron una medida cautelar para frenar el gravamen.

Sobre los cuestionamientos desde la Legislatura, Aguilar aseguró que “varias plantas requieren nuevos permisos y en entre éstas hay un afirma vinculada a la familia de la diputada Artero". Y agregó, en forma enfática:"Hay cientos de interesados que han pedido nuevos permisos, pero no todos tienen el poder de vuelo de un diputado".

Sin embargo, aseguró que sus dichos no involucran a la legisladora en una irregularidad: “No quiero polemizar –dijo ante la consulta de si estaba acusando a la legisladora-. Mi rol es mantener vigente las normativas y los legisladores tienen la libertad de debatir los temas que le parezcan. Yo digo que hay una especie de ensañamiento de la diputada Artero, ya le respondimos 5 pedidos de informes y ella tiene todo el derecho; pero nos preocupa el ensañamiento con la Secretaría de Pesca, cuando podría preguntar por otros temas de interés para Rawson”