La Cuenca no se rinde, buscará diversificación e incentivos

Que los yacimientos convencionales están frente a un desafío ante su propia madurez es algo que no es nuevo ni en Santa Cruz ni en Chubut. Las inversiones de las principales operadoras han seguido, en estos últimos años, el sendero de nuevas técnicas y procesos que permitieron moderar el declino que estaba existiendo.

Al mismo tiempo que comenzaron a realizar las exploraciones para el desarrollo del no convencional, atento a que tanto San Jorge, con la roca madre D-129 y Austral con Palermo Aike tienen un jugoso potencial, reconocido por todos.

Pero el final del 2022 y el principio de este 2023, en Chubut se encendieron las alarmas. El florecer de Vaca Muerta le sumó a la Cuenca San Jorge, aparte de la necesidad de poder recuperar nivel de inversiones, que ahora también debe pelear por los equipos.

Defensa de la Cuenca

“Hay que defender a nuestra cuenca con gestiones a nivel nacional” resumió el intendente Juan Pablo Luque, tras el encuentro realizado en el Hotel Austral de Comodoro Rivadavia que reunió a las autoridades, operadoras y gremios que operan en los yacimientos del sur chubutense, para buscar alternativas al declino de la actividad en la región.

El cónclave, encabezado por el gobernador Mariano Arcioni y el jefe comunal, surgió luego de que en las últimas semanas se sucedieran una serie de decisiones de empresas de servicios especiales que apuntaron sus equipos hacia Vaca Muerta, en detrimento de los compromisos asumidos en la Cuenca del Golfo.

#Comodoro Encabezamos una reunión junto a gremios y operadoras petroleras, buscando generar resguardo sobre la Cuenca del Golfo San Jorge, especialmente los empleos que la misma brinda a las y los chubutenses. pic.twitter.com/Jdd0yhGecu — Mariano Arcioni (@arcionimariano) January 25, 2023

Además de Luque y Arcioni, estuvo el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá; el intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi; referentes de las principales operadoras petroleras como PAE e YPF, el secretario general de Petroleros Privados de Chubut, Jorge Ávila y el de Petroleros Jerárquicos de Chubut y Santa Cruz, José Llugdar.

Preocupación

Vaca Muerta hoy bate todos los récord de producción y la mayoría de las inversiones en materia hidrocarburíferas del país se concentran en el gigante neuquino, en claro detrimento de las cuencas convencionales en general y en particular de las maduras como las que tienen Chubut y Santa Cruz.

“Tenemos una profunda preocupación, que se ha ido acelerando en los últimos tiempos en nuestra cuenca”, sostuvo Luque y enfatizó la “obligación de pelear por el petróleo convencional, por nuestras cuencas maduras que le han permitido a Argentina industrializarse y crear Vaca Muerta”.

Si bien el declino de la producción convencional no es nuevo, San Jorge había dado muestras de recupero entre octubre y noviembre. Pero, sobre el último mes de diciembre las cosas cambiaron. Las luces de alerta las encendió la decisión de, al menos, tres empresas de servicios esenciales que le dieron prioridad al yacimiento neuquino, dejando en espera los contratos en San Jorge. “Es una situación que pueda afectar la armonía que venimos construyendo hace años” dijo Luque.

Es un profunda preocupación que se ha acelerado

El propio Arcioni reconoció que hasta hace un par de meses atrás la Cuenca del Golfo era la que más exportaba “y canalizaba el mayor voumen de inversiones”, con una proyección para este año de “un total de 1.300 millones de dólares”. Pero eso cambió de repente y ahora con el éxodo se generó un déficit que afecta la producción regional.

“Esos tiempos muertos es dinero” dijo a La Opinión Zona Norte, José Llugdar, de Petroleros Jerárquicos. Precisamente la suba de costos, en dólares, fue uno de los planteos de las operadoras y así lo reconoció el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, planteando que las operadoras asumieron el aumento producto de la inflación en dólares.

Planteos

Las operadoras trazaron su escenarios y opciones para morigerar las complicaciones que se enfrentan hoy. Ante los altos costos en dólares, se planteó la necesidad de que se gestione ante las autoridades de Economía un “tratamiento igual al que tiene Vaca Muerta” respecto de las garantías para importar insumos petroleros que hoy no se consiguen en el país.

De igual forma, tal como había anticipado el secretario general de Petroleros Privados, Jorge Ávila, la posibilidad de que se impulse “un dólar petrolero” también fue puesto sobre la mesa, más allá de que no convenció a todos. “No creo que la discusión pase por el Dólar Petróleo, tiene aristas que pueden ser solucionadas con incentivos a la producción gasifica y petrolera a lugares como los nuestros”, dijo Luque.

La exención de regalías es una alternativa a estudiar

A la provincia también se le requirió medidas de incentivo, como la exención de regalías en determinadas áreas o pozos perforados. Mientras Martín Cerdá, al término del encuentro dijo que “es una alternativa que tenemos que trabajar”, Mariano Arcioni durante la reunión dejó en claro que “se puede pensar sólo para nuevos proyectos o nuevas inversiones. Lo que está comprometido, se debe cumplir”. Aunque sí se comprometió en avanzar en una ley provincial que refuerce la permanencia de las proveedoras de servicios con un esquema de “Compre Local”.

Entre todos vamos a trabajar en 4 o 5 puntosa gestionar

Involucrar a Nación

“Hay que hacer gestiones a nivel nacional. Nuestros legisladores nacionales cumplen ese rol, vienen trabajando. Linares, Igon, hay que empujar todos desde el mismo lugar”, sostuvo en declaraciones radiales el intendente de Comodoro Rivadavia.

Remarcó que la realidad los obliga a “buscar creativamente alternativas para mantener la producción, los puestos de trabajo y sobre todo las inversiones” y consideró imprescindible que “las operadoras trabajen en conjunto ante el Gobierno nacional para tener beneficios en materia de exportaciones, de precios de gas, de producción petrolera”.

Una reunión con la secretaria de Energía Flavia Royon y el ministro de Economía Sergio Massa, es el primer paso y a gestionarla se habría comprometido el gobernador Mariano Arcioni. La intención es lograr medidas de incentivos que “permitan sostener el empleo, incluyendo una legislación específica como también el otorgamiento de beneficios a las empresas que decidan invertir en la región”, señaló el mandatario.

Entre esos incentivos, un precio del gas especial (que ya se consideró en el Plan Gas 5) es un camino. “Hay que tratar de lograr que las empresas tengan mejores precios pero que a nosotros como provincia y cuenca productora no nos afecte de la manera que nos está afectando”, sostuvo Luque. Para el intendente las medidas son “un derecho adquirido y lo que hoy sucede en Vaca Muerta es en gran parte gracias a esta cuenca que ha permitido tantos ingresos para el país”.

En tanto que el gobernador afirmó que las inversiones en la región están garantizadas pero advirtió a las empresas de servicios que están pensando en migrar a Vaca Muerta “Hoy se los llevan cuando deberían respetar los acuerdos y contratos que tienen con las operadoras porque no hacerlo implica que haya menos puestos de trabajo”.

“Vamos a trabajar sobre cuatro o cinco puntos con el compromiso asumido por Provincia, las operadoras y los gremios”, dijo Arcioni y avanzó: “Trabajaremos con el Gobierno nacional sobre los derechos de importación que tienen los polímeros para seguir potenciando la operación terciaria que en gran parte ha aportado para que se obtengan récords de producción. Debemos ver los costos porque lo que se obtiene en terciaria se exporta y es lo que más beneficia a la provincia” de Chubut.

Diversificación

Más allá de las cuestiones fiscales, desde los gremios se planteó la necesidad de diversificar la operatoria hidrocarburífera, profundizando los planes de exploración del no convencional sobre la roca madre D-129, para avanzar en su explotación.

Luego del vía libre que obtuvo el offshore en la cuenca marina frente a Mar del Plata, San Jorge también recupera aliento para retomar las exploraciones que se hicieran hace casi una década. Esto permitiría una fuerte reactivación en toda la cuenca del Golfo de Chubut y Santa Cruz.

Esto y mucho más se volverá a bordar por parte de los actores en un segundo encuentro que se haría en los primeros meses de febrero, mantener la reunión con las autoridades nacionales y “tener alguna respuesta cierta antes de finales de febrero” sostuvo el secretario del sindicato petrolero Jorge Ávila.

“Existe un panorama incierto para la industria si no hay cambios antes de junio” dijo el gremialista. Pero se mostró satisfecho en algo: “Logramos que las operadoras asuman el compromiso de mantener los puestos de trabajo”, afirmó.

Para Ávila es necesario trabajar en una nueva ley de Hidrocarburos (ver aparte), al sostener que la norma “es la que nos puede dar la posibilidad de reconvertir la Cuenca, si no estamos en un serio problema. No estamos pidiendo un yacimiento con 20 años más de actividad, sino que se salgan a buscar nuevos yacimientos petroleros, que se invierta para perforar en el Mar, que se vaya a la formación D-29”, en referencia a la producción offshore y la del no convencional. Enfatizó que para ello se debe “recurrir a golpear todas las puertas y decir que necesitamos inversión y maquinarias”.

La pelea por sostener la producción del Golfo San Jorge por ahora tiene como protagonista a Chubut, pero la provincia de Santa Cruz no es ajena y mira atento todo lo que sucede.