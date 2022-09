Lucrecia Bravo: "La pesca en aguas nacionales fue más que positiva"

La subsecretaria de Pesca de Santa Cruz, Lucrecia Bravo, señaló que la "zafra de langostino fue positiva en aguas nacionales" y valoró el modelo pesquero que implementó el Consejo Federal Pesquero en sincronía con las provincias. Destacó que las decisiones tomadas fueron en función de la biología del recurso.

El análisis de la funcionaria santacruceña en una entrevista con La Opinión Austral se dio luego de que se definió que desde el jueves próximo no habrá más despachos de pesca, mientras que el 30 de este mes se prohíben las capturas, de acuerdo a lo anunciado por el CFP.

Asimismo, marcó que las comercializaciones en los mercados externos se vieron afectadas por los cambios en los consumos impactados esencialmente por la guerra que Rusia lleva adelante en Ucrania, además de darse un fenómeno que históricamente no existió, la inflación en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, apostó que la feria a desarrollarse en Vigo (España) del cuatro al seis de octubre próximo generará nuevos acuerdos que permitirán –es el objetivo- estabilizar las proyecciones.

La Opinión Austral: ¿Cuál es su mirada sobre la zafra de langostino?

Lucrecia Bravo: Los últimos estudios arrojaron una fuerte presencia de langostino chico y mucha merluza. La decisión unánime del Consejo Federal Pesquero fue acompañar el último despacho y el cierre de pesca en función de respetar lo que firmamos y se debatió largamente respecto a volúmenes de bycatch y las tallas de capturas comerciales.

No veo que el sector esté en crisis, la pesca de langostino viene creciendo mucho y este año también se desarrolló bajo esa misma tendencia. Las capturas en aguas nacionales se sostuvieron, hay un 10% por debajo del promedio, pero tiene que ver específicamente con lo sucedido en la temporada de Rawson propiamente.

Defendemos la incorporación de los barcos fresqueros porque son los que generan el mayor volumen de mano de obra empleada en tierra, esto es una de las características de la buena temporada.

A líneas generales, sostengo que la zafra en aguas nacionales fue muy buena, se hizo una gran campaña. Cerramos y abrimos justos, en función de las recomendaciones del INIDEP, pero esencialmente en función del cuidado del recurso. Nuestra misión y obligación como administradores es pensar en el futuro y trabajar con ese objetivo sin corrernos.

LOA: Hubo sectores que dejaron traslucir que la actividad necesita de decisiones macroeconómicas.

LB: Están las cuestiones externas, por ejemplo los aspectos cambiarios y los valores que se manejan a nivel internacional. Hoy nos encontramos con la guerra de Ucrania que trajo recesiones en los consumos, además de la inflación en Europa y Estados Unidos que históricamente no estuvieron, pero este año impactaron en el consumo diario de la población de esas regiones.

Ese factor hizo que nuestra producción de alimentos, esencialmente el langostino gordo congelado a bordo, en muchas ocasiones se volviera un producto premium.

No he recibido quejas, ni comentarios de cámaras o empresas alertando por una mala pesquería o administración de la temporada, al contrario, se pescó muy bien ante una especie particular y compleja. Repito que cada una de las decisiones que se tomaron fueron en función de la biología.

Sobre los que reclaman por las determinaciones que hacen a la gestión del modelo pesquero, el recurso termina demostrando que lo mejor es ir controlando. Hay mucho para mejorar en la administración y prospección, en ese factor trabajamos todos los años, y lo seguiremos haciendo el próximo año.

El año pasado una parte importante de la flota cometió infracciones y este año pagaron las consecuencias. Esto ocasionó que en la presente temporada haya menos contravenciones, y no tiene que ver con que el Estado recaude por esas infracciones, sino que hay una clara apuesta a educar a los que comenten delitos y maltratan el recurso para que sea mejor administrado y haya previsibilidad para todos los sectores.

Asimismo, hubo fiscalización permanente, la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización cuenta con el acompañamiento pleno del Consejo Federal Pesquero y las provincias, naturalmente. Es necesario tomar determinaciones a pesar que haya sectores que no les gusta, pero si no nos responsabilizamos por un modelo efectivo, las consecuencias las pagamos todos.

LOA: ¿Cómo seguirán a futuro las exportaciones?

LB: Hay que esperar lo que suceda en la Feria de Vigo, es el punto de encuentro más importante de productos de mar y se realiza en España. Estamos expectantes a los acuerdos comerciales que puedan concretarse ya con la temporada cerrada y con otro grado de previsibilidad.

Esto permitirá un grado de estabilización de los mercados y avanzar en proyecciones. Lo que sucedió es que produjimos más de la demanda existente, entonces eso generó una caída en los costos, en esta sintonía no podemos permitir las informalidades, alimentamos un circuito que no es positivo.

Desde el Consejo Federal Pesquero hay que repensar la pesquería con mejores rendimientos posibles para generar divisas, empleo y más movimiento en todo el encadenamiento productivo. Pero sin perder de vista el factor biológico desde el lugar que nos toca