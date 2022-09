Quienes no se inscribieron perderán el subsidio de gas y luz: ¿cómo afecta a Santa Cruz?

La Secretaría de Energía confirmó a través de la Resolución 661/2022 publicada este lunes en Boletín Oficial, que aquellos usuarios que no se inscribieron al Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) para los servicios de luz y gas, se les facturará como usuarios de ingresos altos, es decir se les quitará el total de la asistencia estatal.

Lejos de las estimaciones iniciales de que la pérdida sólo alcanzaría al 10% de la población con mayores ingresos, la realidad es que, desde la Secretaría de Energía admitieron que la quita llegaría al 30% de los usuarios en todo el país.

La segmentación fijó tres niveles de ingresos para determinar si corresponde o no el subsidio y de cuánto sería en caso de sí acceder. De esta forma en el Nivel 1 se consignó a los hogares con ingresos que, para Patagonia, superan los $425.620 y pagarán, a partir de enero, tarifa plena. Ya en octubre tendrán la primera quita.

En tanto que en el Nivel 2 se nuclea a los hogares cuyos ingresos no llegan a una canasta básica ($121.605 en agosto). Y no tendrán ningún tipo de quita. Y los restantes, se los identifica como Nivel 3 y tendrán un 80% del subsidio, siempre que no superen los topes de consumo.

Registro

De acuerdo a la propia resolución, se consigna que para el 16 de agosto del corriente año ya se contaba con 5.839.525 presentaciones de usuarios y usuarias del servicio de gas natural por red y 9.282.320 presentaciones de usuarios y usuarias del servicio público de energía eléctrica.

Para el caso de Santa Cruz, según el informe de Gestión N° 133 del Gobierno Nacional, hasta el 9 de septiembre se habían inscripto 72.805 usuarios en el RASE. Lo que da cuenta que en la provincia, el porcentual de hogares que se quedarán sin subsidio podría superar, incluso, la media proyectada del 30%.

En este sentido, es importante aclarar que, de impacto inmediato, serán las boletas de gas natural de la Distribuidora Camuzzi Gas del Sur, las que reflejarán tanto el incremento tarifario del 20% como el impacto de la segmentación.

En tanto que los usuarios de gas que reciben el servicio a través de Distrigas y los de energía eléctrica a través de Servicios Públicos, el nuevo esquema tarifario aún no ha sido definido, y se esperan novedades en breve.

Cabe recordar que de acuerdo al detalle del informe nacional, de los 72.805 usuarios registrados en el RASE, 35.708 declararon un nivel de ingresos de hasta una canasta básica. Es decir que casi el 50 % de los usuarios registrados, están en Nivel bajo, (donde se ubican aquellos hogares cuyos ingresos están por debajo de los $121.605) y por lo tanto seguirán recibiendo, en plenitud, los subsidios tal y como se encuentran ahora. Siempre y cuando no superen el tope de consumo, fijado en 400 kw para todo el país.

45,7 % del total de registrados, apuntaron tener ingresos medios (entre 1 y 3,5 canastas básicas) que en Patagonia implica un tope de hasta $425.620. Son 33.307 hogares que declararon estar en esa condición y que tienen derecho a mantener el 80 % del nivel de subsidios que tuvieron hasta ahora.

Mientras que el 5 % del total que accedieron al RASE, declararon ingresos superiores a ese monto y por lo tanto, se ubicaron en el Nivel 1 de la segmentación, es decir, sin derecho a percibir subsidios energéticos.

A ellos se le sumarán todos aquellos usuarios que no se registraron y por ende, quedaron fuera del RASE y serán tratados como si fueran de altos ingresos, independientemente que lo sean o no