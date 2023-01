El Golfo San Jorge frente al desafío que impone a la zona Vaca Muerta

“Santa Cruz tiene la hermana menor y la prima de Vaca Muerta”, se escucha una y otra vez por las rocas madres de Palermo Aike y la D-129 que se ubican en Cuenca Austral y la Cuenca del Golfo San Jorge, respectivamente.

Sin embargo la producción, por el momento es completamente convencional y la lucha por frenar el declino es permanente. De hecho, en forma reciente, la zona del Golfo San Jorge mostró un fuerte recupero y fue casi la única cuenca que logró reflejar valores positivos en el mes de octubre.

Y aunque distintas operadoras avanzan en la exploración del No Convencional en ambas regiones (Austral y San Jorge), esto todavía es muy incipiente.

Vaca Muerta

La producción de gas y petróleo en Vaca Muerta no deja de crecer. Mes tras mes ha ido marcando récord y en diciembre no fue la excepción. La producción de crudo marcó una marca superior desde 1998 con un promedio de 308.660 barriles al día (b/d) de los cuales casi 280.000 b/d surgieron del yacimiento no convencional.

El 25 de enero en Comodoro Rivadavia, habrá una reunión clave para buscar alternativas

Con estas cifras, Neuquén logró desplazar a Chubut como principal exportadora de petróleo, algo que no ocurría desde hace más de 15 años. La provincia neuquina vendió por USD 1.363 millones, mientras que Chubut sólo logró facturar USD 954 millones por exportación de crudo.

Las políticas de incentivos que estuvieron cifradas, especialmente en el yacimiento No Convencional dieron sus frutos. La certeza que, además, Vaca Muerta aún no está en su apogeo de producción, provoca, lógicamente, el interés de las empresas en invertir en la zona.

A eso se le suma que, en la actualidad la actividad en las áreas de Vaca Muerta, que están orientadas a la producción de petróleo, tienen un impulso extra: el mayor precio para el crudo que se consigue en el mercado externo, ya que por su calidad tiene una baja penalidad.

Por otra parte, la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner permitirá liberar el techo a la producción de gas que hoy tiene el área, debido a la falta de capacidad de transporte y permitirá incrementar, aún más, la productividad de Vaca Muerta y por ende su sustentabilidad.

Lucha del convencional

Competir con Vaca Muerta en la producción no convencional no es imposible, pero tampoco es inmediato. Tanto el Golfo San Jorge como la Cuenca Austral tienen un potencial que ha sido destacado por todos los especialistas. El desafío es lograr las inversiones para su desarrollo. En el caso de Santa Cruz las principales operadoras que tienen interés, tanto en la D-129 como en Palermo Aike son conscientes de eso e incluso piensan en políticas de asociatividad para lograrlo.

En las últimas semanas, en la provincia de Chubut se encendió una alerta. Empresas de servicios que, históricamente, trabajaron en la región, apuntan sus inversiones hacia Neuquén. Sobre todo se trata de aquellas que ofrecen servicios de completación y fractura de pozos que analizan dejar sus bases en la cuenca del Golfo para asentarse en Vaca Muerta. En su mayoría son empresas multinacionales.

Atentos a eso, desde el Gobierno de Chubut se impulsa un encuentro en Comodoro Rivadavia para la próxima semana. El miércoles 25 de enero fueron convocadas las principales operadoras de la región para hacer un diagnóstico de la realidad.

Vaca Muerta concita el interés de las empresas de servicio de perforación

Si las empresas que ofrecen los servicios de perforación migran a Neuquén, las operadoras tendrían dificultades para contar con los equipos necesarios para desarrollar los planes de inversión que hay pensado para este año.

Aunque por ahora esto cruje en Chubut, la mirada hacia Santa Cruz no puede evitarse. A las políticas de incentivo que existen para el convencional, deberán plantearse estrategias para evitar el éxodo de equipos. Para ello será vital los acuerdos entre empresas y gremios, con la articulación del Estado para lograrlo