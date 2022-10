La certeza de la finitud del recurso estuvo en la Expo Patagonia Minera

La X Expo Patagonia Minera se llevó adelante en Puerto San Julián. Todos los actores del sector en la región se dieron cita en el salón cultural ArgenSud, para participar de este evento que ya se transformó en un clásico de la minería regional.

El contexto económico, la vida útil de los yacimientos, la relación entre las empresas, los trabajadores y la sociedad, son temas que estuvieron presentes en esta nueva edición, que marcó el regreso a la presencialidad luego de la pandemia.

Escenario

El oro y la plata tienen en la provincia el principal exportador del país, y casi 10 mil personas trabajan de y para la actividad minera. Pero el contexto general, pese a que hubo un alza en la actividad, es particular. La crisis económica que vive el país en un contexto inflacionario no escapa a ninguna actividad productiva o industrial y la minería no es la excepción.

“Estamos en una situación crítica, difícil de la actividad minera por el contexto que vive el país”, sostuvo el secretario general de la Asociación de Obreros Mineros de Argentina (AOMA), filial Santa Cruz, Javier Castro.

Manantial Espejo está llamada a ser la prueba piloto del proceso de cierre de mina

“Lo digo con mucho dolor” enfatizó y remarcó “la minería es una actividad que necesita de una planificación, de un trabajo en equipo, de pautas serias” y pidió “reglas claras”.

Habló de los conflictos intersindicales “sin solución”, de los proveedores “que sufren situaciones y no hay nadie que las pueda resolver”, por lo que planteó “es el momento de tomar decisiones de fondo”.

Y reclamó acciones concretas, tanto al Estado para ejecutar políticas que atiendan al sector, como a los empresarios “dejen de ser egoístas” planteó .

Proceso particular

En Santa Cruz es inminente el primer proceso de cierre de mina, una situación que no sorprende, ya que se trata de una actividad finita. Pero que requiere de un acompañamiento importante de todos los sectores para que ese cierre no sea caótico.

Manantial Espejo, la primer mina de plata que se puso en producción en la provincia, en cercanías de Gobernador Gregores, tuvo un incipiente intento de cierre hace varios años atrás, el que logró revertirse a partir de políticas de expansión de la vida útil, sumando kilómetros de exploración y producción.

Pero hoy, el agotamiento del yacimiento pareciera ser inexorable. Los representantes de la empresa expusieron que las condiciones de la mina, los costos actuales y las bajas en las commodities, da una ecuación que no es económicamente rentable para procesar los minerales en 2023. De hecho, confirmaron que los resultados negativos de las últimas actividades de exploración, provoca serias dificultades para seguir operando con sustentabilidad.

Es un recurso “no renovable” y se debe actuar pensando en el día que se termine

Consciente de eso, Javier Castro afirmó al dejar inaugurada la Expo Minera que “estamos en los albores de un cierre de mina y no puede ser que todo esté como si nada”, recordando que detrás de la producción “hay personas, con sueños, hay esperanzas”.

Pero no sólo él da cuenta de ello. Desde la Cámara Minera de Santa Cruz (Camicruz) su gerente, Joaquín Pérez, también se refirió al especial momento que vive la actividad.

“Trabajamos sobre un recurso natural no renovable” y su extracción tiene un punto de inicio y de finalización, “si no se busca la forma de sustituir, la vida útil se termina en algún momento” remarcó, y reiteró la necesidad de “pensar cómo continuar con esta actividad” que es, sin dudas, afirmó “el desafío más importante del momento”.

Una mirada social

San Julián o Perito Moreno son localidades que han crecido gracias a la actividad minera. “Mi ciudad creció demográficamente mucho y el desafío es transformar el crecimiento en desarrollo” afirmó el diputado por Perito Moreno Guillermo Bilardo a La Opinión Austral.

Con él coincidió el delegado de AOMA, Luis Martínez: “Mucha gente llegó a Perito buscando una oportunidad laboral y hoy la ciudad tiene casi 19 mil habitantes” afirmó.

Pero ese crecimiento también desarrolla tensiones. “El nuevo desafío que tiene Santa Cruz es seguir consolidando la actividad”, pero también que el crecimiento demográfico “se transforme en desarrollo”, admitió Bilardo