Las PyMEs de servicios también comienzan a pensar en la transición

Por Irene Stur

El Primer Foro de Transición Energética Sostenible que se realizó en Comodoro Rivadavia, en el marco de la octava Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica, puso sobre el tapete que la transición no sólo pasa por cambiar de las energías fósiles a las renovables. Sino que se debe avanzar en varias transiciones a la vez, la social, que tiene que ver con el consumo responsable, pero también la empresarial y de servicios.

Las grandes operadoras petroleras ya avanzan en ampliar sus horizontes para que cuando la reconversión sea un hecho, estén preparadas para afrontarla. Así lo dejaron en el Foro los representantes tanto de YPF como de Pan American Energy. Igual lo hicieron los analistas y funcionarios.

“La transición energética es un tema ineludible, sostuvo Flavia Royón, secretaria de Energía de la Nación. Remarcó que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania llevó a la energía al centro de la atención. “Le costó a Argentina casi 5.000 millones de dólares. Pero también le brinda una ventana de oportunidad al país. Y estamos trabajando para aprovecharla” sostuvo la funcionaria.

Esperamos acompañamiento para el proceso de cambio de las Pymes

Remarcó que “en materia de transición energética, Argentina tiene mucho para dar” marcó y reiteró: “La energía está en el centro de la escena y el mundo está mirando países como el nuestro”.

Para Royón, el sector de la energía, como así también la minería, serán “los vectores del desarrollo para el país en el futuro”

Y en ese contexto, planteó que “la Argentina ha sabido realizar los procesos de aprendizajes” mostrándose confiada en la capacidad de adaptación que tiene el recurso humano y el mundo empresarial para adaptarse a los cambios que el mundo demanda.

De igual forma se expresó la ministra Silvina Córdoba, que apuntó a la educación como una herramienta clave para el desarrollo de las actividades productivas y la relevancia de trabajar en la formación de recursos humanos a futuro ya que, como manifestó, “no hay licencia social si no hay empleo. No hay empleo si no hay pymes y, sin éstas, no hay inversiones”.

Adaptación

En ese mismo concepto, en diálogo con Santa Cruz Produce, habló Gustavo Twardowski, presidente de la Cámara de Empresas Regionales de Servicios Petroleros del Golfo San Jorge.

El mundo mira al hidrógeno como el combustible del futuro. La región (Santa Cruz y Chubut) apuntan a las energías alternativas para producirlo (hidrógeno verde) sin dejar de lado al gas como elemento productor (hidrógeno azul).

“Vamos hacia un paradigma de la transición energética, habrá menos demanda de combustible fósil” y eso, sostuvo el representante de las pymes de la Cuenca, implica que “debemos prepararnos como región para esa transición y para esa conversión”.

El proceso de adaptación y aprendizaje a los cambios “está comprobado”

Twardowski remarcó que no es algo que se puede hacer en soledad. “Debe estar el Estado acompañando y creando las oportunidades para ese cambio”.

El empresario coincidió con el resto de los participantes del Foro de Transición: una ley marco que regule y promocione la producción de hidrógeno es fundamental. “Y esperamos que exista un capítulo que integre a las pymes”.

“Para nosotros la transición energética es también un desafío y habrá que ir adaptándose a ella, pero no podemos solos”, afirmó.

Para los empresarios del petróleo hablar de hidrógeno no es algo tan nuevo, de hecho elaboraron hace más de tres años un proyecto de ley para promover las inversiones en ese sentido, por lo que Twardowski celebró la realización del foro que se concretó en Comodoro Rivadavia y que podría tener su segunda edición, el próximo año en Santa Cruz.

“Necesitamos acelerar los pasos de la transición” sostuvo, y recordó que la Argentina se comprometió ante la comunidad internacional “llegar a la neutralidad del carbono en el año 2050”. Consciente de eso la “conversión” de las pymes de servicios del petróleo a las renovables y el hidrógeno, es una necesidad