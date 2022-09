Por qué conviene hablar de “balance de carbono” y no de “Huella de Carbono”

Por Juan I. Martínez Dodda

“Nuestros campos fijan carbono”. La sentencia es de Pablo Peri, investigador del CONICET y es un dato que obtuvo después de analizar (junto a un equipo de expertos) durante años la huella de carbono de la producción ovina patagónica, y el balance de carbono. Para decirlo en criollo, el balance es, en una hectárea ¿cómo da la cuenta para el ambiente? ¿Se captura más de lo que se emite o se emite más de lo que se captura?

Cuando se analiza el futuro de la producción de bienes y alimentos, la gestión exitosa de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) del ganado se convierte en un desafío importante para las comunidades científica, comercial y de políticas.

“El aumento de la temperatura y eventos extremos se confirma en cada nuevo informe y se acelera según los últimos datos sobre cambio climático”, contó Peri. “Tendremos que ver entonces las decisiones que tomamos hoy para torcer esta tendencia hacia los próximos 30 años”.

“Por otro lado, el mundo pone sobre la mesa que la ganadería es una de las principales causales de cambio climático, es responsable del 14%”, repasó Peri. Y agregó: “Cuando uno analiza Argentina en este tema, hicimos un inventario, y la agricultura y la ganadería emiten el 37% de los GEI, de los cuales el 21% proviene de la ganadería con más de 78 Mt de dióxido de carbono equivalente”.

Hay que saber que “el activismo pone al consumo de carnes como gran culpable del cambio climático”, por ende, “es un tema para abordar” reconoció. El investigador mostró una encuesta reciente de Eurobarómetro, entre consumidores europeos que el 77% respondió estar dispuesto a pagar por un producto ambientalmente mejor.

Cuantificar para actuar

Primero hay que hablar de la HC ( huella de carbono), que son los kilos de dióxido de carbono equivalente consumidos para producir un kilo de producto, en el caso de la producción ovina, lana o carne.

Para conocer cómo impacta este fenómeno en nuestra región, se cuantificó la HC de la producción de carne y lana de la Patagonia, a partir de datos recopilados en predios que luego fueron ampliados a la escala regional.

Vender el origen de los productos en “campos que fijan carbono” es la estrategia

El trabajo fue realizado por investigadores del INTA, el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) CONICET, la Escuela de Agroforestería de Universidad Científica del Sur de Lima (Perú) y la Estación Biológica de Doñana de Sevilla (España). Peri advirtió que “es la primera vez que un estudio brinda esta información para lana y carne ovina en la Patagonia”

El trabajo dio como resultado que las emisiones de carbono de la producción de cordero y lana (la combinación de emisiones producidas en los campos, por transporte y por procesamiento industrial) a nivel regional fueron de 10,6 a 41,3 kg de dióxido de carbono equivalente (CO2-eq) para un kilo de carne de cordero (12,2 a 38,4 en Santa Cruz) y de 7,8 a 18,7 kilos de CO2-eq por cada kilo de lana lavada y peinada. Para ambos, la contribución predominante fue la producción primaria en las estancias (7590%), seguida del procesamiento industrial (215%) y el transporte a la industria. “Los valores más bajos de HC se ubicaron en pastizales más productivos”, especifica el trabajo.

¿Huella o Balance?

Ahora bien, la medición de la huella no es favorable para la producción ovina patagónica comparada con otros establecimientos de países competidores. En Inglaterra va de 10,8 a 17,9 kg de dióxido de carbono equivalente (CO2-eq) para un kilo de carne de cordero (56% menos que el máximo de Argentina); España 19,5 a 25,9 (31% menos); Australia 10,1 a 21,7 (47% menos); y Nueva Zelanda 8 a 10 kg de dióxido de carbono equivalente (CO2-eq) para un kilo de carne de cordero (75% menos).

“Estos valores más altos de HC se deben a que nuestra producción, mayoritariamente extensiva y en pastizales naturales poco productivos, determina cargas inferiores a 1 equivalente ovino por hectárea en el año, es decir, la unidad de medición de la HC en kilos de CO2-eq por kilos de producto (cordero o lana), es claramente desfavorable para la Patagonia”, expusieron los autores del trabajo.

Y reforzó Peri: “Argentina produce en campos naturales con biodiversidad de plantas naturales, y creo personalmente que por acá va el posicionamiento que tiene que hacer la lana y el cordero argentinos cuando hablamos de cambio climático, no es la huella de carbono, fueron inteligentes los que empezaron a hablar de Huella, porque no importa si tu hectárea emite, te lo diluyen porque lo dividen por kilo de producto, algo que a nosotros no nos conviene, la huella de carbono no es una medida que nos posicione bien a nosotros que producimos bajo sistemas extensivos ni representa un aporte a la mitigación del cambio climático”.

Ante este panorama, consideran que es necesario desarrollar estrategias propias, regionales para dar un marco adecuado. A partir de esto es que surge la idea de empezar a hablar de balance neto de carbono por unidad de superficie.

El Balance de Carbono se establece a partir del cálculo de la diferencia entre lo que capta el ecosistema y lo que se apropian los humanos a través de sus actividades (emisoras de Carbono), como la ganadería ovina.

Según el trabajo, en Santa Cruz el balance de carbono neto medio estimado a nivel de establecimiento fluctuó entre -7,1 (Meseta Central) y 781 kg C/ha/año en la región andina.

Los valores más bajos de la huella de carbono se ubican en los pastizales más productivos

El balance de carbono negativo correspondió a sitios con pérdida por erosión del suelo mayor a 10 Mg/ha/año. La clave está en el manejo de los pastizales. Y los balances netos de carbono positivos más altos ocurrieron en fincas ubicadas en pastizales más productivos con bosque en la región andina.

Como resultado del trabajo, se determinó que, a nivel regional, la producción ganadera representó un promedio de 11,4% de la Producción Primaria Neta (PPN) y la Apropiación Humana de la Productividad Primaria Neta (AHPPN) osciló entre 0,75 y 50%.

Como mensaje central, el productor tiene que saber que, si sobrepastorea los pastizales, hay balance negativo y emisiones de CO2, se pierde biodiversidad por debajo de umbrales que garantizan la sustentabilidad.

Peri apuntó como que “los resultados encontrados pueden ayudar a las partes interesadas, y a los formuladores de políticas a adoptar prácticas de manejo sostenible principalmente en sitios donde AHPPN es superior al 9%, como el matorral de Mata Negra y las áreas ecológicas de la meseta central”.

El mundo apunta a la ganadería como una de las causales del cambio climático

Finalmente, Peri consideró que si hubiera una estrategia de comercialización, marketing y difusión de la producción argentina debería decir algo así: “Señor consumidor, usted está comprando una carne o una lana producida en campos que fijan carbono”