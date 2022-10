Santa Cruz busca más obras que lo acerquen a la integración energética

Santa Cruz es una de las provincias argentinas que tiene en carpeta numerosos proyectos de generación de energía que requieren el financiamiento del Estado nacional y, en algunos casos, el aporte internacional. Recursos como los ríos, el mar y los vientos están lejos de ser aprovechados al máximo de su capacidad.

Aún así, junto a Chubut, son las únicas dos provincias del país donde la generación de energía renovable es mayor que su consumo energético total. Eso es en gran medida por sus más de 90 aerogeneradores instalados en sus tres parques eólicos en funcionamiento: el Bicentenario, el Cañadón León y Los Hércules con sus respectivas etapas.

Pero si Santa Cruz quiere producir más energías de sus recursos estratégicos, aún descontando las que vayan a generar las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cépernic, o la usina termoeléctrica de 240 de Río Turbio, la provincia necesita capacidad para transportarla, es decir, líneas de alta tensión que sean capaces de inyectarla al resto del país.

Es que la capacidad de traslado en nuestra provincia está al límite pero -además- también es acotada la energía que necesitamos para los aparatos productivos que tenemos hoy en la provincia, desperdigados en un extenso territorio y en una etapa más vinculada a las actividades extractivas que a la de una industrialización.

En ese escenario: ¿Qué necesitamos? Más proyectos de generación de diferentes tipos de energías renovables (los parques eólicos son uno de ellos), pero también líneas de alta y media tensión que puedan trasladar el excedente que no vamos a utilizar en Santa Cruz. La conclusión parece sencilla, pero lo que hace falta es algo que no abunda y menos después del fuerte endeudamiento del Gobierno nacional anterior: financiamiento.

Por eso, aunque el solo hecho de que algunos de esos proyectos estén incluidos en el Presupuesto Nacional 2023, no es garantía de que se vayan a concretar, no estar es mucho peor. Como informamos esta semana, el texto de “Ley Madre” analizado en el Congreso para 2023, contempla una inversión para nuestra provincia cuyo porcentaje de aumento alcanza el 141,25 % respecto del Presupuesto 2022, con significativas inversiones para las obras hidroeléctricas en el río Santa Cruz (represas), en asistencia a YCRT, para el acueducto Norte Santacruceño, entre otras.

Estratégicos

Específicamente en proyectos energéticos, fueron incluidas por un pedido de la gobernadora Alicia Kirchner y la gestión de los legisladores nacionales del Frente de Todos, varios tendidos eléctricos que posibilitarán conectar a localidades que hoy no forman parte del interconectado, pero también sacar ese excedente de energía no utilizado.

Entre los tendidos eléctricos que habían sido tenidos en cuenta en el primer proyecto del Presupuesto Nacional enviado por el Poder Ejecutivo, se encuentran el que irá desde Comandante Luis Piedra Buena hasta Puerto San Julián; desde Puerto San Julián hasta Gobernador Gregores; y la línea que parte de Caleta Olivia hacia la estación transformadora (futura Planta de Ósmosis) de Caleta Paula.

Pero, entre las solicitudes que se incorporan por primera vez, los legisladores santacruceños pidieron contemplar los fondos necesarios para infraestructura eléctrica, particularmente el inicio de la construcción de la línea de alimentación de media tensión de 33 KV entre las localidades de Río Gallegos y el Puerto de Punta Loyola. En el mismo sentido, solicitaron la construcción de la línea de 33 KV desde Río Gallegos a Monte Aymond.

Si Santa Cruz quiere producir más energías de sus recursos, necesita más líneas eléctricas

“Las líneas de alta tensión incluidas en el presupuesto son sumamente importantes para nuestra provincia ya que nos permitirían incluir a Puerto San Julián y Gobernador Gregores, en el interconectado nacional, obteniendo energía de mayor calidad, con mayor confiabilidad y seguridad para el sistema y potenciar la integración energética con la posibilidad de incorporar inversiones en energías eólicas”, indicó a La Opinión Austral el funcionario provincial Nicolás Michudis, integrante del directorio de la empresa Servicios Públicos S.E..

Además, sostuvo que otro factor no menos importante es el ahorro económico por la sustitución de los combustibles para la generación aislada, es decir, las usinas. A su vez, “ya no habría limitaciones en cuanto al crecimiento demográfico o industrial dado que se podrían incorporar la totalidad de megas que las localidades necesiten”, puntualizó sobre el rol estratégico que tienen este tipo de obras.

Cuando Michudis se refiere a limitaciones es que, ante la posibilidad de querer instalar una industria, hay que tener en cuenta la capacidad eléctrica instalada de cada localidad. “La de Puerto San Julián hoy, es 7 megas, y para poder aumentar esa capacidad hay que incorporar más motores de generación que son a gas en ese caso o a diesel en Gobernador Gregores”, puso como ejemplo.

En ese contexto, expresó que estando dentro del Interconectado, la capacidad se puede aumentar solamente reemplazando un transformador. Mientras que la demanda es ilimitada, ya que el consumo eléctrico que se puede tener estando en esa situación, sólo la limita la línea que se posea o los transformadores. Es decir, la diferencia es claramente sustancial.

Respecto de los parques eólicos, el funcionario manifestó que aquellas localidades que aún no están dentro del Interconectado, no pueden incorporar esos megavatios. “Por ejemplo, si hubiera estudios de viento que dieran muy bien entre San Julián y Gobernador Gregores, no se podría hacer un parque eólico porque no tenés dónde inyectar esos megas que se van a generar, porque el consumo allí hoy es muy bajo como para hacer esa inversión ya que los parques generan de 40 a 100 megas y las ciudades no necesitarían más de 5 o 6”, dijo.

Pero con el Interconectado, “podrías cerrar un contrato de abastecimiento con CAMMESA donde tenés una garantía que tu flojo de fondos por la energía que vendas, va a repagar esa inversión” indicó al tiempo que recordó que la línea del Pluma - Perito Moreno - Los Antiguos, que está siendo ejecutada con fondos propios de nuestra provincia, “cumple con las mismos beneficios que nombraba anteriormente”, manifestó Nicolás Michudis.

Un parque en Loyola

Aunque el imaginario colectivo de Río Gallegos no está familiarizado con la idea de que se construya un parque eólico a pocos kilómetros de la capital provincial, una línea de media tensión como la que se está incorporando en el Presupuesto Nacional 2023, desde Río Gallegos a Punta Loyola, abre una expectativa que hasta hace unos años era muy lejana.

Ya en el Informe de Gestión que fue presentado este 2022 desde el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados de Santa Cruz, se había hecho mención a que la ciudad de Río Gallegos podría contar, en un momento no muy lejano, con un parque eólico ya que las condiciones de los vientos, que incluyen su estabilidad, así lo permiten.

De hecho, el IESC (Instituto de Energía de Santa Cruz), posee una estación de medición de vientos ubicada en la zona de Güer Aike, que permite generar registros a una altura de 85 metros. Habiendo finalizado la primera etapa de las mediciones, las conclusiones a las que se arribó indican que las 125 velocidades de viento y la distribución de frecuencias son óptimas.

En síntesis, la clave es generar energía pero también poder transportarla