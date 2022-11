China se comprometió a cubrir la deuda con Argentina por las represas en el río Santa Cruz

Este martes, el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión bilateral con el mandatario de la República Popular China, Xi Jinping, en el marco de la Cumbre de líderes del G20. Tras recuperarse de un cuadro de gastritis erosiva y suspender parte de sus actividades, el jefe de Estado argentino avanzó en temas importantes en la relación Argentina-China, entre ellos, la financiación de las represas sobre el río Santa Cruz.

Cabe recordar que el gigante asiático desembolsó entre 2014 y 2021 un total de u$s 1350 millones sobre los u$s 4714 millones previstos. Tras la paralización de las obras durante el gobierno de Mauricio Macri, el contrato de financiamiento caducó, y China no giró más fondos. Ante esta situación, ya en el gobierno de Alberto Fernández, el Estado nacional se tuvo que hacer cargo de unos u$s 280 millones para continuar la construcción.

Tal como había anticipado La Opinión Austral, ese dinero será reembolsado y este martes, el Presidente obtuvo el compromiso del Gobierno chino para que suceda a la brevedad.

“Era un reclamo que tenemos por una deuda que se mantiene de China por las represas Kirchner y Cepernic. Admitieron que esa deuda estaba pendiente y dio instrucciones al Consejo de Desarrollo para que rápidamente se pongan en marcha para cubrir esa deuda", repasó Fernández tras la bilateral con Xi Jinping.

Fuentes que participaron de la reunión revelaron luego a Grupo Crónica que se planteó “poner al día los desembolsos y un reembolso que viene reclamando la Argentina hace un año y medio. Eso nos permitirá volver a poner a pleno la obra de represas que lleva el 40 por ciento de ejecución. De acá a fin de año, en 15 días las operaciones van a estar funcionando a pleno”, prometió tras el "ok" de Jinping.

“Con Xi -concluyó Alberto- hablamos de temas que nos preocupan, temas bilaterales, los dos somos profundos defensores del multilateralismo y de la necesidad de que el desarrollo incluya a las personas. Xi Jinping me dijo que tiene el desafío de incluir en la modernidad a los 1400 millones de chinos, y que hay que hacerlo de un modo inclusivo, con justicia social. Y le contesté que era lo mismos que queremos en los países en desarrollo”.