Duro discurso de Javier Castro contra el gobierno y las empresas mineras

Este jueves arrancó la Expo Patagonia Minera en Puerto San Julián, capital provincial de la minería. La apertura del predio ferial fue a las 14 horas y se extendió hasta las 20:00 horas. En la previa de la inauguración oficial, el secretario general de la Asociación de Obreros de la Minería Argentina (AOMA) de Santa Cruz, Javier Castro, habló con La Opinión Austral y manifestó su visión de la actualidad el sector, en un escenario que demanda esfuerzos de los sectores público y privado.

"Los años pasan y las posibilidades se pierden. No sé si el contexto mundial que hay para la minería va a seguir por mucho tiempo. Eso no pasó antes, sino la minería tendría 100 años como el petróleo. La minería en Argentina tiene 25 años porque se dieron un montón de situaciones, si no aprovechamos este contexto vamos a seguir siempre en la misma", comenzó diciendo el referente de los trabajadores del sector minero.

En ese marco, apuntó contra la dirigencia política y sostuvo que se hace "demagogia" a la hora de hablar sobre el desarrollo de la minería como actividad estratégica. "No están convencidos que la minería tiene que ser política de Estado. Lo dicen en los diarios, pero no lo ejecutan en el Gobierno", expresó.

"Lo primero que hay que hacer es jerarquizar el área, tiene que dejar de ser Secretaría y pasar a ser Ministerio", reclamó Castro.

Por otro lado, el secretario general de AOMA Santa Cruz recordó "la fusión que ideó, generó y ejecutó Néstor Kirchner con Fomicruz para llevarse el 7% de Cerro Vanguardia". "¿Por qué no se replicó más? Si es un claro ejemplo de cómo hacer las cosas", cuestionó.

En ese sentido, pidió al poder legislativo que "trabaje seriamente" en iniciativas para impulsar el sector minero. "Los diputados aparecen en situaciones demagógicas. Las cámaras de Diputados son una fábrica de efemérides y reconocimientos. Pónganse a trabajar, para eso juraron. No tienen que ser especialistas en todo, pero que busquen a los que saben, estudien, trabajen. Me atrevo a decir que el 70% de los diputados actuales no conocen un yacimiento minero. ¿Qué podemos esperar?", agregó.

Más tarde, durante su alocución en la apertura de la Expo Patagonia Minera 2022, Castro destacó las potencialidades de la minería en Santa Cruz y fue duro contra un sector del empresariado.

“Esta vez tengo un poco de dolor, dimos mucho por la minería santacruceña porque estamos convencidos que genera oportunidades y calidad de vida a trabajadores y proveedores, aprendimos a quererla y trabajarla”, destacó en primera instancia.

Sin embargo, la realidad económica argentina generó un escenario crítico en el sector, “pero siento que hay mucha desidia política y que hay grandes titulares en los medios de comunicación, pero nada se ajusta a la realidad”.

“No podemos seguir regalando más tiempo, la minería es una actividad que necesita de planificación, trabajo en equipo y pautas serias”, dijo, para demandar “señales claras”.

Sin alejarse del tono utilizado, pidió que la realidad no “sea una sorpresa”. “Estamos en los albores de un cierre de mina (Gobernador Gregores) y no hay una planificación, al medio hay personas, sueños y esperanzas”, dijo en referencia al Gobierno Nacional y Provincial.

Profundizó su mirada y pidió poner fin a los conflictos intersindicales. “Es momento de entender que si la industria puede ser la solución a los conflictos actuales, es momento de trabajar por las verdaderas soluciones”.

Al sector empresarial le demandó dejar de ser egoísta, “la minería se trata de momentos, la sociedad y la entidad sindical siempre acompañaron. No puede ser que cada vez que haya un escenario de dificultades, planteen recortes y siempre la primera opción es la gente”.

Aseguró que no buscan compartir las ganancias e indicó que es beneficioso que ganen lo invertido, pero solicitó comprender que en los momentos difíciles es necesario “ser más solidarios”