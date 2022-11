Represas: reactivan desembolsos chinos para terminar las obras en el río Santa Cruz

El complejo hidroeléctrico que se construye en Santa Cruz, tendrá una potencia instalada de 1310 megavatios (MW) y permitirá un ahorro anual de unos 1500 millones de dólares en importaciones de combustibles líquidos, según se estima con los precios de hoy.

Su inauguración está prevista entre el primer trimestre de 2024 y mediados de 2027.

China desembolsó entre 2014 y 2021 un total de u$s 1350 millones sobre los u$s 4714 millones previstos. Como el contrato de financiamiento caducó, no giró más fondos y el Tesoro de Argentina se tuvo que hacer cargo de unos u$s 280 millones para continuar las obras. Ese dinero será reembolsado, señalan las fuentes.

El avance actual de las obras, encontrándose la Represa Gobernador Jorge Cepernic en 35,4% de su desarrollo. En tanto, la Represa Presidente Néstor Kirchner está avanzada en 22,8%, y sobre esta última, además, "se detalló la presentación del Proyecto Ejecutivo Optimizado"