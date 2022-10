Un 45% de usuarios aún no ingresó a las bases para obtener subsidios

Este jueves se confirmó oficialmente que los aumentos en las tarifas pasarán a noviembre. Fue después que la Secretaría de Energía oficializara los topes de consumo de gas natural sujetos a subsidio para los usuarios de ingresos medios (nivel 3), a partir de los cuales deberán pagar la tarifa plena desde este mes, en el marco del proceso de segmentación.

La medida, que se estableció a través de la Resolución Nº 686/2022, fue publicada en el Boletín Oficial, en cuyo anexo se discriminan los topes por empresa distribuidora y subzona, de lo que resultan 240 niveles diferentes.

"Las distribuidoras deberán distinguir en la facturación el consumo subsidiado hasta el tope establecido en cada caso, del consumo que excede a ese límite y que se abonará sin subsidio", indicaron desde la Secretaría de Energía.

En la resolución se precisó que, "si un usuario registrase un cambio ascendente o descendente de categoría en el período a facturar, respecto de la categoría que poseía en el período consecutivo anterior, se utilizará para el período a facturar el bloque definido para la categoría a la cual pertenecía en el período anterior".

Pero también se señaló que "hasta tanto un usuario no registre un historial de seis bimestres de facturación, se aplicará el bloque establecido para la categoría a la cual pertenece en cada período de facturación".

Santa Cruz

En cuanto a lo que está ocurriendo con los usuarios de la provincia de Santa Cruz y la segmentación tarifaria, este jueves se refirió al tema el director de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Nicolás Michudis.

Es que desde la empresa se han detectado inconsistencias en los datos de los formularios. Al respecto, el funcionario comentó que, a través del "Vale Santa Cruz", un montón de usuarios se fueron registrando. Luego "eso se envió a la Secretaría de Energía de Nación, donde se hicieron cruces y esos cruces volvieron con algunos errores en la información", dijo.

Más adelante, aclaró que esto no sólo pasó en Santa Cruz, ocurrió también a muchas provincias, por lo tanto "se prorrogó un mes más y es acá donde me gustaría solicitar a todos los que no ingresaron en la segmentación, a todos los que no se inscribieron y no solicitaron el subsidio, que todavía están a tiempo de hacerlo, que se acerquen a las oficinas de Servicios Públicos o a través de las páginas web, pero es importante que se inscriban porque de esta forma no van a tener alterada su tarifa", expresó.

Michudis indicó que la empresa Servicios Públicos tiene su registro a través de las viviendas y "este sistema lo hace a través de las personas, entonces hay que compatibilizar viviendas con personas"; además "se tiene que ingresar los datos de haberes o de ingresos por familia o por persona también. Entonces, hubo algunas dificultades que pudimos detectar porque somos una provincia, dentro de todo, chica", afirmó.

También añadió que esta situación llevó a que la empresa siguiera revisando los padrones antes de que simplemente se enviaran los registros. Cabe destacar que estas irregularidades se presentaron en la Secretaría de Energía de Nación, como también había pasado en varias provincias. Y, al prolongarse un mes más, "la idea es seguir buscando si hay personas que tienen bajos recursos o algo que entre dentro de lo que era al 'Ser Sol', antes que hoy es el 'Vale Santa Cruz', y necesitan tener ese subsidio, que lo soliciten e ingresen", ya que a "los que no lo hagan, la Secretaría Energía de Nación los va a tomar como que son tarifa plena".

Pero el integrante del directorio de Servicios Públicos dio una cifra preocupante de la cantidad de usuarios de Santa Cruz que no se inscribieron para recibir el subsidio. "Hay casi 40 o 45% que todavía no ingresó a las bases de para obtener subsidios y entendemos que quizás sí están en condiciones de recibirlos porque sus ingresos están por debajo de lo que establece la quita del subsidio y la tarifa plena".

"Todavía tenemos este mes para aquellos usuarios que aún no se registraron y que lo hagan, así pueden ser beneficiarios del mantenimiento de la tarifa social", enfatizó.