¿Cómo definieron los pasos de servidumbre para los accesos al río Gallegos?

Este jueves la Legislatura Provincial, a instancias de Matías Mazú (Frente de Todos), sancionó la Ley en la que se establecen distintos accesos al río Gallegos, luego de reuniones con distintos organismos del Poder Ejecutivo, como así también con entidades que nuclean a estancieros y pescadores deportivos.

Así, la ley sancionada esta tarde declara "sujetos a servidumbre administrativa de tránsito", distintos senderos que son considerados "necesarios para el acceso al río Gallegos para la pesca deportiva y guía de pesca", lo que implica "la simple restricción al dominio y no perjudicar el uso o destino de los inmuebles alcanzados por la limitación impuesta en miras al interés general".

Los accesos identificados son Estancia Colorada; Estancia Paso del Medio; Estancia Las Buitreras; Acceso Puesto de Piedra; Estancia Morro Chico; Acceso Desembocadura Arroyo el Zurdo; Acceso Estancia Rincón de los Morros; Estancia Sofía; Acceso Cappa; Acceso Glencross; y Acceso Bella Vista, los que "fueron geolocalizados mediante imagen satelital, y cuyo ancho de demarcación no podrá superar los ocho metros".

La Ley también define que la Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo el control, demarcación y cuidado de los senderos definidos "desde su inicio hasta el borde costero del río Gallegos", como así también que "será la encargada de habilitar cada uno de los senderos, únicamente en los casos en que se encuentre en condiciones de cumplir con el efectivo control de acceso y tránsito, resguardando los recursos ictícolas del río y la práctica de las actividades de Pesca Deportiva y Guía de Pesca".

También que "en los controles que se establezcan en el inicio de los senderos, se permitirá el ingreso de personas y vehículos determinados, previamente habilitados y/o autorizados por la Autoridad provincial competente", disponiendo que la reglamentación "determinará los cupos, días y horarios de ingreso", por lo que "las personas habilitadas deberán completar una Declaración Jurada en la que se autorice la inspección del vehículo".

Sin embargo, esta ley no estuvo ausente de polémica. De hecho, en un primer momento se había planteado una veda del Río Gallegos y sus afluentes. La Opinión Austral consultó a algunos pescadores quienes manifestaron que había dos cuestiones en las que no estaban de acuerdo sobre la ley sancionada: la primera es que restringe el cupo de pescadores que pueden acceder al río, cuando se trata de una actividad que tiene cientos de personas que practican esta actividad en la zona; por otra parte, el texto dice que si se infringe alguna de los artículos establecidas, te pueden sacar el carnet de pesca e inhabilitarte por entre 5 a 10 años" por lo que "en donde no existían restricciones, las pusieron", afirmaron.