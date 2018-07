Siete días antes de que llegara Christine Lagarde a Argentina, el Fondo Monetario Internacional había realizado una estimación de crecimiento para el país de 0,5%. La directora gerente del Fondo Monetario tuvo la amabilidad de dejar el país antes de que se difundiera ayer que esa proyección se redujo a 0,4%, producto del ajuste fiscal que el organismo está pidiendo como contrapartida del préstamo que le otorgó al país. La paradoja llevada al paroxismo.

En ese escenario sensible, el presidente Mauricio Macri se ocupó de anunciar que corta de raíz el consenso construido durante esta última etapa democrática y pedirá que las Fuerzas Armadas puedan actuar en seguridad interior. No hay sutilezas en el gobierno de Cambiemos. Y los mandatarios de la oposición no quieren volver a ser exhibidos como los copartícipes del ajuste. El primero en reaccionar fue el tucumano Julio Manzur. Un alerta para pedir más racionalidad y menos embates contra la sociedad.