Los padres que trabajan sufren frecuentemente porque no ven o acompañan lo suficiente a sus hijos, conflictos de conciliar vida laboral y familiar. Una pareja cuyos miembros comparten el caudal laboral en igual medida, ambos trabajan todo el día y tienen hijos tienen dificultades para acomodar todas las piezas del rompecabezas: construir una carrera, formar y compartir en familia y, fundamentalmente, encontrar el equilibrio.

Por ello, el avance de la tecnología también se enfocó en innovar para resolver esta necesidad de las familias. Las apps y soluciones online se han convertido en muchos casos, en.

Aquí una guía de aplicaciones "all in one" para facilitar la vida de los papás en el cuidado de sus pequeños.

Compras: La llegada de un bebé implica tener una previsión de compras no habituales en una casa de adultos, desde higiene hasta alimentación. Una de las está enfocada en encontrar todos los productos para bebés. Desde pañales, artículos para el baño, lavado de ropa, productos amamantar, comida. La plataforma se llama Bambox y es fácil de utilizar para comprar todos los productos de manera 100% online con asesoramiento personalizado. Tiene también un sistema de fidelización con descuentos y beneficios.

Juegos: la oferta de sitios didácticos y lúdicos es muy amplia. Sin embargo. hay algunos que se destacan porque no solo entretienen a los niños sino que les permiten divertirse en un entorno seguro. Animal Jam fue reconocida por Google por su diseño familiar que fomenta la creatividad, la exploración y la educación para niños. Además de ser una de las más populares, involucra a los papás en su uso responsable y abre a los pequeños la exploración del mundo animal y la naturaleza.

Viajes: para aquellas familias que creen en la importancia del aprendizaje de idiomas para promover la equidad y la evolución, existe Lingokids la plataforma global de aprendizaje de inglés para niños de edad temprana- desde donde consideran que "derribar las barreras del lenguaje es la clave para crear un mejor futuro para las generaciones más jóvenes, ya que no solo se producirán mejores oportunidades educativas y profesionales sino también mejores conexiones humanas con otras personas independientemente del lugar de donde sean". Una app para niños de edad temprana que fomenta el aprendizaje del idioma inglés mediante una metodología divertida con contenidos de excelente calidad.

La hora del sueño: La tecnología también nos da una mano con esta cuestión. Baby Sleep es una de las soluciones que emite sonidos de baja frecuencia ayudando a los niños y por qué no a los adultos- a conciliar el sueño

