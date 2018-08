La coyuntura política y económica no da respiro en Argentina. Y el videoclip informativo pasó sin descanso de las pizarras de la city, con la disparada del dólar, a los tribunales de Comodoro Py, adonde concurrió a declarar la ex presidenta Cristina Fernández. La vorágine no se detuvo en hechos con consecuencias inmediatas pero, más grave aún, de mediano plazo. Los docentes de las universidades públicas decidieron ayer extender el paro hasta la semana próxima ante la pobre oferta de recomposición salarial que llega al 15%, la mitad de la inflación que reconoció el presidente Mauricio Macri para este año. No sorprende. Se trata del mismo porcentaje que le propusieron a los docentes de la educación media y que muestra una indolencia respecto del sistema público de enseñanza. Paradojas de un país que necesita de la capacidad profesional para darle valor agregado a la economía, pero que privilegia el ajuste del Excel a la planificación del desarrollo.