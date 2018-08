No parece haber sido producto del esquema de “si pasa, pasa” que motivó tantas marchas atrás de medidas. Esta vez, el límite lo puso la realidad de los sectores productivos sin margen de maniobra luego de haber soportado una megadevaluación, el aumento de costos en logística y energía, la variación morosa en las cargas impositivas y la imposibilidad de ampliar el traslado de los costos a los precios porque la retracción del consumo no le permite seguir estirando la cuerda. En las últimas horas, dos de los ministros más activos del Gabinete, Dante Sica y Nicolás Dujovne, se comprometieron a revisar la letra chica de la reducción de reintegros para que el ajuste no se traduzca en un ahorcamiento de las economías regionales. Mientras el oficialismo se retracta parcialmente, en los Tribunales de Comodoro Py, los contratistas del Estado siguen con los detalles de las coimas. Ayer continuó el desfile de arrepentidos con el poderoso Aldo Roggio, cuya empresa había presentado un día antes una oferta para la concesión del subte porteño.