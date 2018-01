Obras de los artistas argentinos David Lamelas, Victor Grippo, Jorge Macchi y Amalia Pica, entre otros, ingresaron a la colección del MOMA de Nueva York, como parte de un conjunto de 200 piezas de arte latinoamericano contemporáneo que la coleccionista venezolana Patricia Phelps de Cisneros decidió donar a seis instituciones del mundo, incluido el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

Se trata de una donación total de 200 obras de arte de 91 artistas de 22 países, que han sido seleccionadas en colaboración con cada museo de acuerdo con sus características particulares.

Así, los seis museos beneficiados por la prestigiosa Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC) son The Museum of Modern Art (MOMA), en Nueva York; el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de Madrid; el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; el Museo de Arte de Lima (MALI), de Perú; The Bronx Museum of the Arts, también de Nueva York; y el Blanton Museum of Art at the University of Texas, Austin.

Las seis instituciones ubicadas en los Estados Unidos, América latina y Europa "fueron seleccionadas por su firme interés en estudiar y presentar el arte contemporáneo de América Latina, la influencia regional de sus exposiciones y programas, y por ser referencias importantes dentro de la comunidad artística internacional", señalaron desde la Fundación Phelps.

La idea de la donación no es solo expandir los acervos de los museos, sino también ampliar los términos de debate para el arte de América Latina y estimular un mayor conocimiento sobre el arte de América Latina en un contexto global y en el canon de la historia del arte.

La donación es parte de una iniciativa global a largo plazo que los coleccionistas Gustavo y Patricia Cisneros impulsan desde hace años para promover una mayor apreciación de la diversidad, la sofisticación y variedad del arte latinoamericano. Basta recordar la gran donación de más de cien piezas icónicas de arte latinoamericano de 1940 a 1990 que destinaron al MOMA en octubre de 2016.

Desde el área de prensa del MOMA detallaron a Télam las obras recibidas -90 piezas de 48 artistas de 10 países, todas producidas entre 1967 y 2014-, en donde la Argentina está representada por "Tiempo", el registro de una performance de 1970 de David Lamelas, dos instalaciones de Jorge Macchi y una pieza de la famosa serie "Analogía" de Victor Grippo (1936-2002). También dos instalaciones de Amalia Pica (Escenario y un Diagrama de Venn), una pintura de César Paternosto (The Hidden Order) y una larga serie de impresiones de paisajes mayas en México del argentino Leandro Katz.

Además hay obras de artistas de Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela.