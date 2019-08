Tito es de Hurlingham. Y hasta ayer era conocido sólo por sus seguidores de la cuenta de Twitter @titogomez63. Pero (siempre hay un pero) quedó en boca de muchos miles y fue una de las principales tendencias en la red social cuando detectó mensajes generados en forma robótica para direccionar apoyos a Mauricio Macri en la localidad de Hurlingham. “¡Satisface a Mauricio, no te relajes! Te elijo! ¡Caricia significativa proveniente de Hurlingham! #YoVotoMM”, escribió una tal Lavonne Smithorsmith (curioso apellido) que no sigue a nadie, tiene 5 seguidores y se unió a Twitter en julio, se ve que enfervorizada por la elección y tuitea entre 6 y 12 mensajes por hora. No fue la única. Cicely Murray le agregó un toque de distinción. “Satisfy Mauritius, do not chill out! I elect you! Significant caress coming from Hurlingham! #YoVotoMM”. Volvimos al mundo. Pero Andrew Bonetta sugirió: “Siéntete libre de Mauricio, no te relajes!”. Máquinas sin corazón.