Si alguien necesitaba más pruebas de los altos precios de las propiedades inmobiliarias en Hong Kong, se conoció la noticia de que una cochera se vendió por casi un millón de dólares.

El espacio alcanzó US$ 970.000, convirtiéndolo en el lugar más caro para en la ciudad, y tal vez en cualquier parte del mundo. El estacionamiento está en el edificio The Center in Central que también es la torre de oficinas más cara del mundo. Por el mismo precio, puede comprarse un departamento de un dormitorio en Manhattan.