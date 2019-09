“Se podrá comprar, sin intervención de la Afip, hasta US$2 millones al mes y las empresas no tendrán trabas para pagar nuevas importaciones o girar ganancias; tampoco habrá limitaciones para exportar. El desafío es contener el traslado a los precios.” Con esas declaraciones, el Gobierno anunciaba el 17 de diciembre de 2015 la eliminación del cepo cambiario que había dispuesto el gobierno de Cristina Fernández. Fue su primera promesa de campaña cumplida, a los 7 días de asumir. La siguieron otras: quita de retenciones al agro, dolarización de tarifas, apertura indiscriminada de importaciones. Ahora, 1.356 días después del anuncio fundacional de su gestión, Macri tuvo que recular y admitir un cepo selectivo, que tendrá mayor impacto en las empresas que en los pequeños ahorros personales. Todos los analistas observan que la restricción reavivará la demanda de divisas en el mercado no bancario. Pero, previsor, el Banco Central habilitó el año pasado las operaciones de venta de dólares a kioscos, súper y todo negocio que se registre. Dólares para todos y todas, pero no tanto. Un cepo reperfilado.