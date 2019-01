Una sonda en la "cara oculta" de la Luna fue colocada por China con el objetivo de realizar tareas de observación astronómica, detección de composición mineral y estructura de la superficie poco profunda, a la vez que estudiará el medio ambiente de esta parte del satélite natural terrestre a la que jamás se había llegado.

"Es un gran hito en la exploración humana del universo", indicó la prensa estatal sobre la llegada, a las 10.26 hora de China (antes de la medianoche argentina), de la sonda Chang-E 4 al cráter Von Karman de la cuenca Aitken, en el polo sur del satélite, informó la agencia EFE.

La Administración Nacional del Espacio de China (ANEC) indicó que el alunizaje se produjo después de que el Centro de Control Aeroespacial de Beijing diera la orden a las 10.15 hora local, a partir de lo que la sonda inició el descenso.

Desde entonces, transcurrieron 12 interminables minutos para los ingenieros chinos: la velocidad respecto a la Luna se fue reduciendo de 1,7 kilómetros por segundo a prácticamente cero y cuando sólo faltaban 100 metros, la Chang-E 4 planeó para identificar obstáculos y seleccionar la mejor superficie para descender.

"Fue un gran desafío en muy poco espacio de tiempo, con gran dificultad y riesgos", describió el jefe de los diseñadores del programa de exploración lunar chino, Wu Weiren, en declaraciones publicadas por al agencia estatal de noticias Xinhua.

Al llegar, la sonda desplegó los paneles solares y las antenas y tomó sus primeras fotografías -ya había imágenes previas tomadas desde satélites-; también echó a rodar un vehículo explorador que tiene programados varios experimentos.

La misión Chang-E 4 realizará tareas de observación astronómica de radio de baja frecuencia, detección de composición mineral y estructura de la superficie lunar poco profunda, así como de medición de la radiación de neutrones y átomos neutrales para estudiar el medio ambiente.

También está previsto que cultive verduras y flores en un recipiente hermético, como parte de una serie de experimentos diseñados por 28 universidades de China.

"Si bien se la conoce como el lado oscuro, esa definición es incorrecta porque recibe luz solar y tampoco es oculta, sino que simplemente desde la Tierra se trata de un lado que no vemos, por lo que los científicos la llamamos el lado lejano", explicó a Télam Mario Melita, físico y profesor de carrera de astronomía de Universidad La Plata.

El especialista describió que "la luna es asimétrica ya que la capa más superficial es más angosta de un lado que del otro; esto abona la idea de que tierra y luna se formaron en el mismo evento como consecuencia del impacto contra un tercer cuerpo".

Si bien Melita no dio detalles específicos de esta misión, sostuvo que "la exploración directa de un satélite, al igual que de un planeta, permite un mejor conocimiento de la naturaleza de ese cuerpo".

Esta cara de la luna fue musa inspiradora de libros, películas, poemas, pero, sin duda, el más conocido fue el álbum "The Dark Side Of The Moon", de la banda Pink Floyd, que vio la luz en 1973.

La sonda fue lanzada el 8 de diciembre desde la provincia suroccidental de Sichuan, y entró en la órbita lunar cuatro días después; el 13 de diciembre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina recibió la visita de la delegación china presidida por el Consejero Superior de la China Launch and Tracking Control General (CLTC), Sr. Huang Quisheng.

Durante el encuentro China agradeció la colaboración de la estación CLTC-CONAE-NEUQUEN por el seguimiento, comando y adquisición de datos de la Misión Chang-E 4 y se acordó continuar trabajando en forma conjunta.

El objetivo final del Programa Chino de Exploración Lunar (CLEP) es enviar una misión tripulada a la Luna, aunque no se ha fijado la fecha y algunos expertos la sitúan en torno a 2036.