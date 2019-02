Un curioso incidente vuelve a cuestionar la confianza y seguridad de las criptomonedas, las divisas estrella que supieron conquistar inversores en todo el mundo como propuesta alternativa.

La plataforma de exchange de criptomonedas canadiense QuadrigaCX va a necesitar ayuda celestial para devolver más de u$s190 millones de sus clientes.

El pasado 9 de diciembre falleció su fundador, Gerry Cotten. Desde hace algunos días empezaron a circular en medios especializados los problemas de liquidez de la compañía. Pero luego salió a luz la situación, que es bastante absurda: desde la empresa afirman que Cotten era el único que sabía las contraseñas de las billeteras frías (monedero para almacenar monedas virtuales que no se conecta a Internet) y es por eso que no podrían acceder a ese dinero. El ejecutivo falleció de manera inesperada en la India en diciembre de 2018, según informó Coindesk.

En una declaración jurada ante el Tribunal Supremo de Nueva Escocia, la viuda Jennifer Robertson dijo que QuadrigaCX les debe a sus clientes unos 190 millones de dólares tanto en criptomonedas como en dinero fiduciario. QuadrigaCX ha solicitado protección al acreedor porque dice que no puede acceder a los fondos almacenados en el monedero.

En la declaración jurada, Robertson explicó que "solo una cantidad mínima de monedas" se almacenaron en los monederos habituales, el resto en la cartera fría, pero no se proporcionaron detalles.

Robertson también dijo que Cotten era "el único responsable del manejo de los fondos y las monedas" y que ningún otro miembro del equipo podía acceder a los fondos almacenados. Robertson tiene la computadora de Cotten en su poder, escribió CoinDesk, pero dice que no conoce la contraseña y que un experto técnico reclutado por la empresa no pudo omitir su cifrado. Otros informes han sugerido que es posible que algunos de los fondos en cuestión se trasladaran después de que se publicara el caso, y aunque las pruebas no fueron definitivas, esto y las extrañas circunstancias de la muerte de Cotten provocaron las acusaciones de que su fallecimiento era falso o el pretexto para algún tipo de estafa, de acuerdo con la CNN. Sin embargo, Robertson habría incluido un certificado de defunción.