Una mezcla de agobio y aburrimiento crece con el correr de las horas frente al escritorio. Los cafés se acumulan junto con las tareas sin hacer. La rutina aplasta y desinfla. Para muchos empleados, la desmotivación es un túnel negro que apenas permite vislumbrar la luz al final en forma de fin de semana o vacaciones. El clima laboral es el aire que se respira en las organizaciones y cuando está viciado, no se puede respirar. Un estudio realizado por Bumeran identifica cuáles son las causas de esa pesadumbre laboral que desmotiva.

El trabajo es una de las tantas aristas que tiene la vida pero, muchas veces, es percibido como una de las fundamentales. La mayoría de las personas en edad empleable viven gran parte de su día en la oficina y, hasta hace no mucho tiempo, pasar un buen momento mientras se estaba trabajando no era un elemento de importancia.

Una encuesta realizada por el portal de empleos Bumeran reveló que el 54% de quienes fueron encuestados afirma no sentirse cómodo con el ambiente laboral que hay en su trabajo. Cuando se les pregunta la razón de esa incomodidad, el 64% explica que es por el desinterés por parte de la empresa con sus empleados, el 19% expone que hay roces entre compañeros, el 14% habla de maltratos de sus pares y superiores, mientras que el 3% menciona la competencia entre compañeros como otra causa de malestar.

A la hora de indagar si se sienten valorados como empleados, el 66% no se considera valorado en la empresa donde trabaja actualmente. En relación con el motivo, la mayoría lo asocia con un factor económico, ya que el 48% explica que no le reconocen el desempeño mediante bonos, premios o en su salario. Además, el 41% manifiesta que no registran sus logros cuando cumplen los objetivos y el 11% cree que se les exige por demás.

El poder de cambio

Cuando se consulta sobre la función de los mandos superiores a la hora de mejorar el clima laboral, el 85% de los participantes consideran que tienen un rol fundamental en este tema. El 53% de los encuestados estima que sus jefes pueden modificar el clima laboral fomentando el buen trato. El 24% sugiere que potenciar reuniones entre compañeros también sería una posibilidad y el 23% expone que una buena solución sería no presionar a los empleados.

Si bien, el 86% de quienes no están conformes cambiaría de trabajo por otro con mejor clima laboral, solo el 21% de los encuestados ha pensado en tomar esta decisión. Frente a la pregunta acerca de si abandonaron otro trabajo por el mal clima, el 40% explica que en algún momento lo ha hecho.

Para quienes se sienten cómodos y valorados en sus empleos, las razones varían en que sus compañeros o jefes son buenas personas (43%) y se valora el capital humano (9%). Además, lo asocian con que es un lugar tranquilo (33%) y siempre hay buena energía en el equipo (15%).

El 94% de los participantes considera que el mal clima laboral influye en el desempeño de los empleados. Además, el 77% de quienes fueron consultados cree que la encuesta de clima laboral sería una herramienta positiva para mejorar esta situación. Aun así, sólo el 21% ha completado alguna vez este tipo de una encuesta en sus trabajos.