“Me apretaban del cogote para que sacara las causas de los Kirchner”, dijo el ex juez federal Norberto Oyarbide. “No era fácil para nosotros trabajar metidos en un sistema político de guerra, donde yo era el rehén”, lo había antecedido el ex titular de IECSA y primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra. En uno y otro caso, con diferente nivel de gravedad, hay preguntas que no se responden. ¿Qué hacía que el juez Oyarbide fuera susceptible de que se torciera su voluntad? Los magistrados federales son los más poderosos de todo el país y tienen acceso a los medios de comunicación. También tienen un cuerpo superior, la Cámara de Apelaciones, que reprendió varias veces a Oyarbide por sus fallos. ¿Nunca se le ocurrió al magistrado denunciar que lo acosaban? La vulnerabilidad ingenua que ostenta coloca sombras en la Justicia, que es la que debe ahora dar certezas y no buscar que los acusados salven sus propios cuellos.