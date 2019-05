El efecto “cuco” no le está dando muchos resultados a Cambiemos. Agitó el fantasma de la inestabilidad que provocaría el lanzamiento de Cristina Fernández, pero luego de que se anunciara que irá como candidata -a la vicepresidencia, es cierto, pero candidata al fin- no hubo sobresaltos. La vuelta al mundo tampoco le trajo ayer buenas noticias al presidente Mauricio Macri. Donald Trump, incondicional para defenderlo ante el FMI, recomendó que la Corte Suprema de Estados Unidos rechace el pedido de YPF para que el juicio pendiente no se realice en Nueva York. Otro espacio vacío.