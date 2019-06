Veinte años no son nada. Y 2.000 trabajadores, parece que tampoco. Por lo menos para el CEO de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, quien le restó importancia a la decisión de la terminal de suspender a esa cantidad de operarios. Pero no se quedó en esa liviandad. Durante una charla con políticos y empresarios en el MALBA, profundizó su fe oficialista al sostener que la gestión de Mauricio Macri es la mejor de los últimos “70 años”, que es algo “extraordinario” que Argentina esté a las puertas de un superávit comercial y que el país está saliendo de una “cleptocracia”. Eso sí, dijo que no iba a adelantar a qué candidato presidencial iba a apoyar. No parece una adivinanza muy difícil.