El estilo de liderazgo marca a fuego la dinámica de los equipos de trabajo y la performance y el entusiasmo de los trabajadores que participan de un proyecto. Receptividad y la capacidad para incentivar a su troupe y sacar lo mejor de cada uno están entre los atributos más sobresalientes.

Zonajobs, el portal líder de búsquedas de empleo realizó un relevamiento con más de 1.500 usuarios, quienes destacaron las características que debe tener un jefe que cumple el rol de líder.

La mayoría de quienes participaron destacaron que el ser motivador es lo más importante, elegido por el 72,95%, seguido por el 51,30% que optó por el ser buen comunicador, el 34,86% privilegió que sea capaz de aceptar otras opiniones, el 33,52% que sepa delegar, el 32,44% que sea abierto a otras ideas, el 20,76% señaló que la empatía es importante y, por último, el 15,56% consideró que una característica del líder es la exigencia.

La realidad cotidiana

Sin embargo, si bien la mayoría destaca cuales son las cualidades de un buen jefe, el 62,09% de los encuestados consideraron que su jefe o superior no cuenta con este tipo de características y no es un líder. En cuanto a las razones del porqué, el 32,42% consideró que no motivan al equipo y el 27,40% que sus jefes son muy autoritarios, por último, el 23,58% consideraron que sus superiores no dirigen bien.

En cuanto al género, el 56,92% manifestaron que es indistinto si el jefe es u varón o una mujer. Teniendo en cuenta la tendencia señala anteriormente, un dato llamativo es que el 73,24% de los que participaron de la encuesta consideraron irse del trabajo por razones relacionadas con su jefe.

A tal punto es la importancia del perfil del líder, que el 48,54% de los que dejarían la empresa por ese motivo consideran que su jefe o superior no generaba un buen clima de trabajo, el 26,77% cree que no era un buen líder y el 16,87% seleccionó que no se motivaba al equipo. En la misma línea, el 63,80% considera que su jefe no se preocupa por el crecimiento del equipo.

Pero no todos los jefes son ogros: una buena porción de los empleados reconoce los atributos dorados de quienes saben guiar al equipo. El 60,84% satisfecho con la capacidad de liderazgo de su jefe, consideró que se interesa por la capacitación de su equipo, el 39,16% cree que contesta las preguntas de manera personal, el 34,34% que brinda libertad en la toma de decisiones, el 27,91% cree que pide la opinión de todos y el 24,10% que colabora en las tareas diarias.

Cualidades que pueden ejercitarse para, en vez de ser el malo de la película, ser el pionero que conduce al equipo de trabajo hacia la cima de los objetivos.