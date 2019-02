La misión del Fondo Monetario Internacional hará hoy un gesto más de su vocación “peronista friendly” cuando se reúna con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, a quien muchos miran con ganas de que se convierta en el candidato presidencial panperonista. El representante del Fondo, el italiano Roberto Cardarelli, culminará así la ronda con dirigentes opositores que lo llevó a entrevistarse con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y con el ex ministro y referente económico de Cristina Fernández, Axel Kicillof. La pregunta que rondó la última semana las conversaciones políticas fue a quién le servía más ese tipo de encuentros. Los precandidatos presidenciales de la oposición se legitimaron como interlocutores ante un organismo que, quieran o no, tendrá varios años de relación acreedora con el país, gane quien gane. El FMI lo utiliza como forma de mostrar una neutralidad frente al proceso electoral que se avecina. Esta vez, la oposición se encargó de mostrar sus vínculos con el Fondo y el oficialismo, de disimularlos.