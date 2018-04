En medio de una inflación que no frena y un tipo de cambio agitado, Argentina recibirá a uno de los "popes" de la economía sobre inflación: Paul Volcker, el ex titular de la Fed durante las presidencias de Jimmy Carter y Ronald Reagan. Pero el mítico economista no llegará solo sino acompañado por varios miembros del G30, la asociación que agrupa a los más poderosos economistas, banqueros y banqueros centrales, que se reunirán el 11 y 12 de mayo en el BCRA. Así, Sturzenegger escuchará los consejos que le dará Volcker y también los del ex presidente del BCE, Jean Claude Trichet; los del ex presidente de JP Morgan Internacional, Jacob Frenkel; los del titular del banco BTG Pactual de México, Guillermo Ortiz, y los de Domingo Cavallo, el único argentino que integra el grupo. Una cosa es segura: en medio de los ruidos actuales en el mercado financiero, lo que se hable en el G30 impactará tanto en el Banco Central como en la Casa Rosada. Y, claro está, en el mercado.