A días del comienzo de la Copa de Fútbol en Rusia, crece la efervescencia futbolera y las apuestas por quién será el ganador. A tono con el clima mundialista, Price Waterhouse Cooper (PwC) realizó el ejercicio de evaluar quién resultaría triunfador si en vez de tratar de hacer goles se midiera la productividad de la Economía de cada uno de los países participantes.

Tomaron como base la metodología planteada por Ricardo Hausmann, Jason Hwang y Dani Rodrik en el artículo "What you export matters" ("lo que exporta, importa"), donde se describe un modelo que genera un ranking en base a estimaciones de la productividad de los bienes que se exportan mundialmente, teniendo en cuenta el peso relativo de las exportaciones por país así como su PBI per cápita.

Así, en el grupo A, Arabia Saudita, con la ayuda de los petrodólares, liderarían junto con el anfitrión. En el grupo B, Portugal, con su canasta de exportación muy diversificada en bienes no tan productivos, lograrían un agónico empate contra Irán en segundo puesto, mientras que España sería líder. En el C, Dinamarca, con el tercer PBI per cápita más grande entre los participantes, no tendrá problema y clasificará primera seguida por Francia.

En el D no hay Messi que valga: Islandia, país con menos población que el porteño barrio de Palermo, será el ganador del grupo con bastante facilidad. Debido a la gran especialización en la producción y exportación de petróleo, Nigeria quedará en el segundo puesto en la tabla. En el E domina Suiza, uno de los grandes favoritos, con su potente industria farmacéutica, seguido de Serbia, quien centra su exportación en los vehículos de pasajeros. Alemania lidera el F y Suecia obtiene el segundo lugar.

En el Grupo G, los dos claros favoritos son Bélgica e Inglaterra, que lograrán imponer su poderío económico. Gracias a su mayor proporción en la exportación de medicamentos, el primero pasa al frente. El último grupo, el H, será dominado por Japón, tercera economía del mundo y primera de la Copa del mundo dado que no clasificaron ni China ni Estados Unidos. Polonia y su cartera industrial bien diversificada en bienes con alto grado de productividad son segundos

Tramo final

Por obra del destino y la suerte, al momento de hacer el sorteo de los grupos y el fixture de las rondas finales, a la semifinal llegan los 4 países con un mayor nivel de productividad: Suiza, Dinamarca, Islandia y Japón.

En la primera puja se enfrentan los daneses contra los suizos. Son los suizos quienes salen victoriosos siendo el factor desequilibrante la consolidada industria química y farmacéutica que superó al bien más productivo exportado por los daneses, relacionados a la industria de energía eólica. En la otra semifinal, la debutante Islandia y su alta especialización en la exportación y producción de aluminio, así como en la producción de bacalaos, vencieron a la sólida industria japonesa. En el tercer puesto, los japoneses vencerán a Dinamarca y se quedarán con el peldaño más bajo del podio.

La gran final sería entre Suiza e Islandia, país debutante en el Mundial de Fútbol. Serán los vikingos quienes, a pesar de ser superados en veintiséis a uno en términos poblacionales, lograrán alzar la copa de la productividad.