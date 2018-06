Los enfrentamientos que tuvo el Gobierno hace dos años con la industria semillera a partir de que Monsanto (hoy en manos de Bayer) impulsara un sistema propio para el cobro de su tecnología aplicada en la simiente, llevó al Ejecutivo a parar la pelota entendiendo que una empresa no podía meterse en la comercialización de granos dado que eso significaba poner trabas al ingreso de divisas al país. La multinacional exigió a las exportadoras imponer una cláusula en los contratos de entrega de soja de los productores para que el grano se someta a un análisis y detectar su patente. Desde ese momento se generaron parches que hoy no terminan por sanear el problema. Por lo pronto el control sigue en los puertos. En ese contexto es que el Ejecutivo decidió avanzar en el cambio de la vieja ley que data de 1970 en el ámbito del Congreso y presentó su propuesta en diciembre de 2016. Muchas fueron las posturas las que hablaron en la Cámara de Diputados. A favor y en contra, y con intereses de por medio. Pero todo quedó en la nada.

Meses después llegó la famosa mesa de semillas que empresas y entidades del campo diseñaron para ver si acercaban posiciones en pos de una iniciativa común. Pero no todo el agro estaba sentado en ella. Federación Agraria Argentina (FAA) se retiró en los primeros encuentros entendiendo que en la misma debía estar presente el Estado. Así y todo se inició el debate. Fin al uso propio. Fin al reclamo por la ley de patentes. Fin a la cláusula. ¿Todo se cobra al comprar la bolsa?¿Algo hay que pagar?¿A partir de cuándo?¿Orden público? Todas palabras que no lograban convencer a ninguna de las partes.

Las diferencias estaban a la vista y más del lado de las entidades. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se mostraba lejana a sus pares de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Coninagro, esta última tiene entre sus afiliados a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), una de las que comercializa la tecnología en la semilla. Con las discrepancias decidieron acudir al Ministerio de Agroindustria para que sea el Estado el que salde la desarmonía. La nueva gestión de Luis Miguel Etchevehere, ex presidente de la SRA y quien fuera un opositor acérrimo al avance de Monsanto, ahora en su nuevo rol afirmó en su primer encuentro y ante las pregunta de los medios: "Empezamos a generar confianza" y "se bajaron los decibeles". Algo cambió.

En definitiva, tampoco se pudo hacer nada y de esa forma el "acuerdo" que decía el Gobierno había, fueron enviados al Parlamento bajo la premura de que salga aprobado antes del mundial de fútbol. Pero no fue así. Fue el presidente de la Comisión de Agricultura, Atilio Benedetti quien reconoció a este medio que "hoy no hay principios de acuerdo básicos para que pueda prosperar el cambio de la ley".

Una vez más surgían las divergencias, pero esta vez dentro de Cambiemos. Muchos diputados del Pro y el Radicalismo, tienen sus propios proyectos. Todos reconocen que no se puede hacer una ley que responda a los "intereses" de una empresa y proponen que no sólo debe preservarse el uso propio; sino que además, y aquí está el problema mayor, es que la iniciativa sea de "orden público". Algo que el Gobierno defendió en su proyecto presentado en diciembre de 2016. "Se ha decidido pedirle al Ejecutivo que revea la propuesta y vuelva a lo que supo presentar anteriormente", señaló Benedetti.

Pero CRA pateó primero y decidió avanzar en su propio proyecto y sin querer se fue acercando a sus pares de la Federación Agraria, quienes se mostraron de acuerdo con la propuesta y acordaron ir juntos al Congreso. La iniciativa le pone un freno al cobro de la regalía extendida proponiendo que se pague una sola vez y al momento de comprar la bolsa. Además sigue con el derecho al uso propio que tiene la actual ley. Es decir que si un productor usa determinada cantidad de toneladas en una campaña y al año siguiente no hay modificación, no pagará por ella. Y lo más importante, deberá ser de orden público. Es decir que el Estado tenga incidencia en los contratos entre privados.

La propuesta llegó a oídos de Agroindustria que mostró públicamente su "enojo" durante un encuentro con representantes de las entidades y desde ya con CRA, dueño de la iniciativa.

"Hubo presión de un mal educado que se llama Santiago Del Solar Dorrego (jefe de gabinete de Agroindustria) a aquellos interesados en ceder", sostuvo el presidente de CRA, Dardo Chiesa a BAE Negocios quien agregó: "buscó hacerse de los nombres de los miembros de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) de las Sociedades Rurales del norte, y así empezó la presión, pero no tuvo éxito. No llegó al Consejo Directivo para que esta se frene".

Sucede que CRA está divida entre aquellos que quieren pagar por la tecnología (los del norte) y los que buscan que ese cobro sea más equitativo (los del sur). Es una pelea de 12 años.

Desde Agroindustria explicaron su enojo dado que "luego de haber trabajado durante seis meses en una propuesta con las cuatro entidades; llamo la atención que de un día para el otro CRA apareciera con un proyecto nuevo. Desde ahí es que el ministro (Luis Miguel Etchevehere) y el jefe de Gabinete (Santiago Del Solar Dorrego) empezaron a llamar a todo el mundo para ver que es lo que estaba pasando y volver a invitar a todos a dialogar en una mesa para encontrar puntos en común".

Chiesa afirmó que tras una reunión con la Mesa de Enlace y la Asociación Semillera Argentina (ASA) el pasado viernes, se decidió buscar un consenso con la propuesta inicial dado que la misma aún no tiene "estado parlamentario" y por eso "haremos un último esfuerzo sino acordamos, iremos sólo con la FAA". Por eso "ya se avanzó con la industria en ir al Congreso y tratar de saldar ahí las diferencias, sacando a Agroindustria de la cancha porque la terminó embarrando, con lo cual ya no tenemos nada que hablar con ellos.", expresó el ruralista.

En resumen, las diferencias perduran. Agroindustria intento que sólo haya un único proyecto. Un proyecto vació y sin ningún apoyo de sus propios legisladores. Hay una promesa de la nueva gestión con el presidente Mauricio Macri, que semillas lo arreglaban. No es tan fácil como parece. Productores e industria tienen razón y saben que si no lo arreglan no sale nada. El Parlamento deberá encontrar el punto medio que no pudo lograr o no quiso hacer el Ejecutivo.