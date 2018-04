Por estos días, probablemente más de un espectador de la plataforma Netflix se habrá preguntado qué significaba una publicidad que advertía que la empresa había "adquirido a Seth Rogen", en "cuerpo y alma". El famoso comediante se prestó así a una de las tantas bromas que circulan por estas fechas con motivo del April Fools' Day, fiesta similar al Día de los Inocentes del mundo hispanohablante, que se celebra en Polonia, Francia, Finlandia, Austria, Australia, Alemania, Italia, Bélgica, Reino Unido, Portugal, Estados Unidos, Brasil, Canadá y otros países.

Se dice que la festividad tiene sus raíces en el siglo XVI cuando se incorporó el calendario gregoriano pero en algunas regiones protestantes tardaron en adoptar la nueva fecha de año nuevo el 1° de enero y seguían celebrándolo entre el 25 de marzo y el 1° de abril.

Para la ocasión, muchas marcas aprovechan para diseñar publicidades falsas que son muy comentadas y no dejan de ser ingeniosas piezas de marketing. Eso sí, con el humor como bastión. Este año no faltó la originalidad para "engañar" a los consumidores. Se vieron desde calcetines streaming hasta hamburguesas de chocolate en avisos comerciales perfectamente realizados pero con productos que no existen, según comentan varios medios internacionales.

Con una campaña en redes que apela a los gustos de los millenials, Coca-Cola salió a anunciar nuevos sabores para su famosa bebida: Coca-Cola de palta (tan de moda entre los más jóvenes) y hasta de carbón (más difícil de creer). Por su parte, la cadena Burger King publicitó una Whopper muy particular: sabor a chocolate.

Google es una de las empresas que suele prenderse a los chistes que pululan en esta época del año para April Fool's Day. Esta vez, Google Maps se convirtió en el juego "¿Dónde está Wally?". Así, proponía recorrer diferentes lugares del mundo y jugar a ese juego.

Con ocurrencia, la aplicación de idiomas Duolingo comunicó que gracias a un estudio científico se comprobó que la cerveza ayuda a aprender lenguas y, por lo tanto, decidió comercializar su propia variedad. Presenta en el aviso las botellitas que, por supuesto, no existen.

Siguiendo con las invenciones falsas, Lego anunció que próximamente entraría en venta una aspiradora Lego, la cual es capaz de aspirar estas piezas y separarlas por color, por tamaño y con cinco velocidades. Roku, la compañía de reproductores de medios digitales también habría "inventado" calcetines con sistema streaming que permiten seleccionar algo para reproducir en los televisores inteligentes.

En una movida de tono retro, la compañía T-Mobile salió a decir que volvían los icónicos celulares "Sidekick". Lo curioso de la noticia era la transformación del producto en una herramienta para llevar en los pies, al mejor estilo del zapatófono del superagente '86.

Hasta el propio Elon Musk aprovechó la ocasión para bromear y atacar a sus críticos con el "anuncio" de la quiebra de Tesla, compañía que dirige.

Una tradición marketinera, enraizada en una festividad de hace varios siglos, con la que las marcas apelan a fortalecer el vínculo con su público.