La inflación parece ser no sólo el mayor problema del Gobierno y los argentinos, sino también para los economistas que rodean el “círculo rojo” y que influyen fuerte en la toma de decisiones del presidente Mauricio Macri. Y es que por estas horas la discusión entre los analistas financiero ya no es de cuánto será (la mayoría descarta una inflación superior al 34% para fin de año) sino de cómo bajar la base monetaria, que de acuerdo a muchos economistas debería ser al menos un 10% más baja para frenar la inflación. La disyuntiva para la Casa Rosada es crucial: si el Gobierno no absorbe el exceso de pesos vendiendo dólares, deberá hacerlo a través de la inflación, acelerándola por encima de lo previsto e incluso acercándola al 40%, el número mas temido. Una cifra que no parece tan lejana si seconsidera que la suba de precios suele acompañar a la devaluación, que en en 2018 ya es récord (en lo que va del año acumula un 57%) y supera ampliamente la depreciación del peso de 2016 (+30,5%) y la de 2014, donde la moneda local perdió 29,6%.