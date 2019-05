Mientras los seguidores de Game of Thrones se recuperan de la Batalla de la Larga Noche, el infartante capítulo del domingo pasado, y se preparan para los tres episodios que quedan antes de decirle adiós a sus personajes favoritos, el merchandising ligado a esta serie de HBO sigue sumando miles y miles de dólares en todo el mundo.

Los productos ungidos con las bendiciones de los siete reinos no paran de multiplicarse y prometen sobrevivir más allá de finales cruentos. El éxito fenomenal de esta historia de dragones, espadas y muertos de hielo despierta el interés de las marcas por aliarse y subirse a la cola de las ventas que no paran de volar. De muñequitos (bobbleheads rondan entre u$s60 y 95), llaveros y espadas (se venden a unos u$s250), la apuesta ahora se ensanchó hacia una amplia variedad de productos de distintas industrias y ya no sólo para niños.

Así, aunque no se dieron cifras oficiales de este inabarcable negocio, a nivel internacional se consiguen desde Oreo ( que no sólo lanzó una edición especial con escudos en relieve de las casas que compiten por el trono, sino que hasta creo un video en stop motion emulando la apertura de la serie con las clasicas galletitas) hasta whisky (Johnnie Walker hizo punta con su versión de etiqueta helada White Walker), desde zapatillas (Adidas lanzó una línea inspirada en la serie) y bolsos de cuero al mejor estilo medieval hasta sets de maquillaje, velas con formato de huevos de dragón y nada menos que una guitarra Fender tematizada para fans.

Marcas como Oreo, Fender o Adidas crearon ediciones especiales para sumarse al éxito de la serie

Las ciudades que fueron locación de la serie como la laberíntica Dubrovnik, belleza amurallada en las costas de Croacia, se benefician también del éxito con miles de nuevos turistas, que se llevan souvenirs de la serie.

A nivel local, en plataformas como MercadoLibre se pueden encontrar desde prendedores que te designan como "la mano de hierro" o llaveros con una moneda de Braavos por unos $160 o tazas mágicas o dijes por $400 hasta whisky por precios desde $1700.

"Cuando usted licencia su marca, hay al menos dos cosas que está tratando de lograr: desea generar ingresos adicionales al asociar su marca a un producto en particular que luego vende, y el otro es aumentar la exposición a través de una variedad de productos disponibles a través de diferentes canales", decía el mes pasado el profesor de la Escuela de Administración Kellogg de la Universidad de Northwestern, Alexander Chernev, en una nota con Forbes, y sostenía que a pesar de que el programa es grande, todavía había espacio para el crecimiento.

Y es así, se ve imparable. En América latina la serie registró, desde principios de abril hasta el episodio 2, un número récord de audiencia con más de 30 millones de streams en toda la región, a través de los servicios digitales como HBO Go, HBO On Demand y Video On Demand (VOD) de las operadoras locales.

Para calmar los nervios del ansiado final, quienes quieran entregarse a una buena copa de vino, como Tyrion Lannister, pueden recurrir a botellas con versiones del mejor tinto de Dorne (varios enologos inspirados se lanzaron a crear etiquetas pero el oficial se produce en California). Para brindar hasta la despedida.