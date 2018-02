Johnnie Walker desplegará una versión femenina de su emblemático logotipo en un intento por atraer a más mujeres al whisky escocés más vendido del mundo y reconocer una iniciativa más amplia hacia la igualdad de género, según detalla una nota de la agencia de noticias Bloomberg.

Una edición limitada estadounidense del whisky escocés tendrá en la etiqueta a una mujer caminante, en lugar del tradicional hombre con sombrero de copa, y llevará el nombre de Jane Walker. Diageo, la compañía dueña de la marca, espera que la medida aumente el atractivo del producto al tiempo que celebra a las mujeres, dijo Stephanie Jacoby, vicepresidenta de Johnnie Walker.

"Las mujeres ven el whisky como una categoría particularmente intimidante", dijo Jacoby en una entrevista. "Es una oportunidad realmente emocionante para invitar a las mujeres a conocer la marca".

Ellos y ellas

Diageo no es el único en colocar un rostro femenino en un logo tradicionalmente masculino. KFC, la cadena de pollo frito operada por Yum! Brands Inc., recurrió en enero a la cantante de country Reba McEntire para aparecer como el Coronel Sanders en su última campaña de marketing.

El lanzamiento de Jane Walker es la última parte de la campaña "Keep Walking America" ("Sigue caminando Estados Unidos") que la marca comenzó en 2016. La campaña es un intento por llegar a un público más amplio, con anuncios que destacan a latinos y veteranos.

Los volúmenes de whisky escocés crecieron un 2,1 por ciento entre 2002 y 2017 en EE.UU., según el Consejo de Licores Destilados de EE.UU. Y Johnnie Walker superó a muchos competidores, con un crecimiento del 18 por ciento el año pasado, impulsado por un renacimiento de la cultura de los cócteles.

Diageo, que tiene su sede en Londres, también busca aumentar la representación femenina internamente. Su directorio estará compuesto en un 50 por ciento por mujeres en abril, dijo Jacoby. La compañía además está llamando a las agencias de publicidad para que cuenten con al menos a una directora como parte de la presentación de cualquier trabajo.

Jane Walker aparecerá en 250.000 botellas en los Estados Unidos en marzo. Por cada botella producida, Diageo donará un dólar a organizaciones que promueven a las mujeres, como Monumental Women y She Should Run. Si bien este lote de botellas es limitado, no será lo último de Jane.

"Realmente vemos a Jane como la primera iteración femenina de nuestro ícono de hombre caminante", dijo. "Nos gusta pensar que nuestro hombre caminante y nuestra mujer caminante realmente están caminando juntos hacia adelante".

Habrá que ver si más marcas se suman a esta estrategia que tiene mucho de marketing pero que acompaña además los vientos de cambio que buscan un mundo con espacio de igualdad para las mujeres.

Argentina se afirma en América latina como una vidriera para las mejores marcas de whisky del mundo, que ven cómo crece también el consumo de las calidades premium y súper premium del destilado.