La perseverancia para un equipo comercial es sinónimo de supervivencia ya que las estadísticas demuestran que en promedio sólo 10% de los procesos de venta llegan a su madurez. Por eso, es importante tener un pipeline de venta bien poblado y calificado. La perseverancia implica ejecutar un seguimiento (o follow-up en inglés) imprescindible para llegar al resultado deseado.

En la era digital, conseguir la atención de un prospecto cliente requiere aún más seguimiento e insistencia que hace unos años. El mail se podría considerar como el primer contacto, pero en más de 60% de los casos, no recibirás respuesta. ¿Conviene enviar un recordatorio? ¡Por supuesto que sí! En mi experiencia, el recordatorio aumenta en un 70% la probabilidad de recibir una respuesta. Y si no temés reacciones, -a veces desagradables-, seguir insistiendo en la gran mayoría de los casos conviene.

A pesar de la inteligencia cada vez más grande del email marketing y la Inteligencia Artificial, el toque personal tiene mayor impacto y probabilidad de respuesta. Darle importancia a cada palabra, personalizar el mensaje y adaptarlo al destinatario y al caso indicará al receptor que no se trata de una comunicación masiva . La personalización aplica tanto al formato escrito como a la necesidad de mantener el seguimiento o mejor dicho, aumentar su "volumen" al contactarse vía whatsapp o llamado telefónico.

Preparate para todo tipo de respuestas y aveces, el silencio. Hasta que no se rompa por un "sí" o un "no" (puede interpretarse como "aún no leí tu mensaje" o "lo leí pero estoy ocupado con otro asunto" o "estoy sobrepasado por un tsunami digital, ni lo vi") significa que hay que perseverar.

A pesar de haber recibido algunas respuestas negativas, insistir o perseverar no siempre se interpreta por la otra parte como una molestia, en muchos casos existe una oportunidad por la cual vale la pena contactarse hasta que salga humo blanco. El seguimiento es en sí un arte - pues implica saber usar el tono adecuado, medir el tiempo correcto entre comunicaciones y aplicar creatividad para las excusas correctas.

Por último, el seguimiento puede meses hasta más de un año por lo que uno debe persistir para triunfar y siempre dejarse guiar por la luz al final del camino, aún si el mismo está lleno de obstáculos.

Consejos

► No le temas al rechazo, más bien aceptalo como parte de tu modus operandi.

► La actividad comercial no es blanco o negro, en muchos casos el gris prevalece - acostumbrate a “nadar” en la incertidumbre

► Tomate el tiempo de personalizar tus mails. El destinatario lo aprecia.

► No existe un solo camino para llegar a Roma y cuando te cierran la puerta, probá la ventana.

*CEO de Inlat