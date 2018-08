Ninguna buena noticia llega desde la economía para el Gobierno nacional. El dólar perforando el techo de los 31 pesos en algunos bancos, la actividad económica en fuerte retracción y las perspectivas de los organismos internacionales de que no habrá crecimiento son síntomas de que el camino del segundo semestre no empezó a transitarse. Curiosamente, en ese escenario económico árido, Cambiemos encontró un refugio en la negociación política, que fue su punto débil en la primera parte de la gestión. Ayer quedó cerca de alcanzar el acuerdo definitivo para el ajuste de las provincias, del que depende gran parte de la reducción del déficit comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Si se garantiza un escenario de acompañamiento por parte de las gobernaciones para aprobar el Presupuesto, habrá ganado oxígeno para otros temas en los que no se avizora un cambio de tendencia: inversiones para reactivar la economía, exportaciones para no profundizar el rojo de la balanza comercial y un proyecto productivo para desarrollar un capitalismo nacional.