Se acerca el comienzo del Mundial y la pasión futbolera domina las conversaciones. Si bien a 2 de cada 10 argentinos no les genera ninguna sensación la Copa, al 43%, le trae ilusiones, al 35% alegría y al 25% ansiedad, según un informe.

TrialPanel, consultora de Investigación de mercado, realizó un estudio para conocer cómo nos preparamos para el Mundial, qué expectativas tenemos, quiénes son los favoritos y cuáles son las cábalas y promesas más pensadas. Al 42% de los encuestados le interesa bastante este evento y el 60% ve los partidos en familia.

Al consultar por lo que genera la Selección Argentina, el 20% aseguró tener expectativas, el 14% ilusión, el 13% preocupación, el 12% intriga y un 11% esperanza. Por otro parte, el 45% cree que el equipo elegido llega muy bien a la competencia, un 27% dice muy mal, y un 28% no lo sabe.

Seis de cada diez encuestados aseguró ver los partidos en familia, otros se reúnen con amigos y compañeros de trabajo, y un 15% aún no sabe con quién estará.

Cábalas y favoritos

Entre los jugadores preferidos, Lionel Messi (64%) encabeza el ranking con ventaja, le siguen Javier Mascherano (30%), Franco Armani (25%), y luego se destacan Cristian Pavón, Ángel Di Maria y Sergio Agüero.

Respecto a las costumbres y cábalas, el 61% de los consultados dice no tener alguna. Pero, aquellos que sí la tienen mencionaron: ponerse la camiseta, colgar una bandera o tenerla cerca, usar gorro, entre otras. Por otro lado, muchos hinchas consideran que también da resultado hacer una promesa para que su país resulte campeón. El 95% de los consultados no hizo ninguna promesa, pero quienes sí hicieron, el 63% no llegó a cumplirlas porque su equipo no ganó. ¿Qué prometieron? Cortarse el pelo o la barba, hacer una caminata, dejar de fumar o hacerse un tatuaje.

Al pintar los aspectos que nos caracterizan como hinchas, según los encuestados, somos alentadores (27%), gritones y enojones (26%), silenciosos y sufridores (26%), eufóricos y apasionados (15%).

No sólo nos importan los partidos de nuestra Selección, sino que el 50% dice que le interesa ver los de Brasil, al 40% los de Alemania y España, y luego los de Uruguay, Inglaterra, Colombia y Francia.

Ya empezó junio y los sentimientos mundialistas están listos para salir a la cancha.