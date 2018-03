Lejos podrían quedar algún día los tiempos de gerentes de inversiones estresados y lobos del mercado con intuición infalible. La inteligencia artificial se abre paso en todos los ámbitos y el mundo de las finanzas no es ajeno a esta avanzada. Con nervios de acero y frialdad analítica los nuevos gestores de inversión ya no tienen sangre en las venas. Los clientes se prestan a esta nueva modalidad con una cuota de incertidumbre.

Según informa la agencia Bloomberg, el primer ETF de renta variable global operado por robots hizo su debut comercial pese a que sus gerentes expresaron ansiedad por invertir en un fondo negociado en bolsa que carecía del toque humano. ‘Voy a comprar, pero lo haré como cualquier otro inversionista nervioso’, dijo Steve Hawkins, copresidente ejecutivo de Horizons ETFs Management Canada, antes de que el ETF Horizons Active AI Global Equity comenzara a cotizar en la Bolsa de Toronto ayer. “No sabemos qué hará la computadora”.

Hawkins hizo hincapié en que la inteligencia artificial detrás del ETF, desarrollada por Qraft Technologies Inc. con sede en Corea del Sur, se sometió a pruebas rigurosas de 10 años previos de movimientos del mercado para asegurarse de que aprendiera cómo interpretar los datos y a realizar inversiones inteligentes. Sin embargo, a diferencia de los gerentes de carteras humanos, nunca será capaz de explicar por qué tomó una decisión particular. El fondo, subasesorado por Mirae Asset Global Investments Co., invertirá en renta variable global utilizando una canasta de ETF principalmente cotizados en América del Norte.

Sin pestanear

No es el primer ETF operado por un robot. El ETF A.I. Powered Equity de acciones de Estados Unidos, impulsado por la computadora Watson de International Business Machines Corp., se le adelantó por dos semanas. Horizons dice que es el primero en invertir en acciones globales.

Con sede en Toronto, controlada por Mirae Asset, con sede en Seúl, opera 79 ETF y tiene 8.900 millones de dólares canadienses (US$6.900 millones) en activos bajo administración.

La inteligencia artificial puede parecer aterradora para algunos inversionistas, pero Hawkins dijo que confía en que será más inteligente que el administrador de cartera promedio. “AI puede hacer el trabajo de un equipo de estrategas globales, puede mirar millones de puntos de datos muy rápidamente, donde un equipo de estrategas tendría que trabajar 24 horas al día, siete días a la semana, 365 días al año’, dijo. Pero no espera que los inversionistas se abalancen al ETF, al menos no inicialmente.

Barman, pilotos, acupunturistas y nuevos ciudanos

Los robots conquistan nuevos terrenos. Ya se utilizan para realizar una gran variedad de oficios. Para asombrar a los viajeros, Royal Caribbean incorporó en el crucero Symphony of the Seas camareros robot. La firma Boing también apuesta por pilotos robots y taxis aéreos no tripulados. También se podrían aplicar en terapias: un estudiante construyó un robot que, según asegura, puede realizar acupuntura de un modo menos doloroso. Para ir un paso más allá todavía, Arabia Saudita anunció su intención de construir una ciudad completamente nueva y futurista, llamada Neom y que una robot llamada Sophia recibió la ciudadanía saudita.