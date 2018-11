Desde hace años, los simpáticos camiones de colores son protagonistas de ferias gastronómicas y alimentan a miles de jóvenes en festivales de música multitudinarios. Los food trucks empezaron como moda y ya son parte del paisaje urbano. Crepes, hamburguesas, goulash, cupcakes, pizzas y platos de mar: las propuestas se multiplican.

TrialPanel, consultora de Investigación de mercado, realizó un estudio para conocer cómo percibimos la tendencia de los Food Trucks. El 70% de los consultados probó la comida rápida de estos camiones. El 84% de los que se animaron a innovar en la experiencia gourmet, declara estar satisfecho o muy satisfecho, mientras que un 14% le fue indistinto. Por su parte, aquellos que nunca han probado la comida de Food Trucks, aseguran que el principal motivo es porque no han tenido la oportunidad (70%). No se quedan atrás, aquellos que sí tuvieron la posibilidad de hacerlo y no lo eligieron porque no les da confianza la higiene de los productos y porque prefieren sentarse a comer tranquilos.

La ocasión

El 42% de los consultados han probado esta tendencia durante un evento gastronómico, el 39% en un predio de Food Trucks, en la calle (38%) o en recitales (13%). Lo más valorado de la experiencia, según los encuestados, es estar al aire libre, el ambiente que se crea, la rapidez en la atención, la variedad y el tipo de comida.

Los productos más consumidos son las hamburguesas (47%), los sándwiches (47%) y las papas fritas (41%), además de las bebidas sin alcohol (40%), con alcohol (21%) y, entre otras opciones, tacos, panchos, pizzas, comidas vegetarianas (18%). Al consultar por la frecuencia con la que se acude a un Food Truck, el 5% lo hace cada 15 días, el 16% una vez al mes, 24% cada 2 o 3 meses, 20% cada 6 meses, y un 35% una vez al año.

8 de cada 10 consultados está de acuerdo con la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de que haya camiones de comida en lugares donde no hay locales gastronómicos. Entre los que están de acuerdo, algunos piensan que los Food Trucks ofrecen una alternativa práctica porque es más económico y contribuye a combatir el desempleo. Quienes no están de acuerdo, sostienen que se ocupan lugares públicos, no son higiénicos y es competencia desleal para los comercios que tienen que pagar impuestos.

Los Food Trucks son una moda que llegó para quedarse según el 73% de los encuestados. El 56% sostiene que reemplaza el concepto de comida rápida y un 30% dice que es algo distinto.

El choripán, protagonista

La movida food truck trajo este fin de semana una novedad. Se trata de un festival centrado en un emblema nacional: el choripán. El evento trasladó a Vicente López a varios de los mejores exponentes del sándwich más popular de Argentina. A lo largo de los últimos años, la gastronomía nacional “al paso” aumentó su oferta y calidad. El choripán comenzó a multiplicarse y sumó diversidad.