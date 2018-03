La mejor manera de entender el conflicto en Medio Oriente

■ No te metas con Zohan es una película (muy) cómica de Adam Sandler. Es, también, una mirada sin prejuicios sobre el conflicto en Medio Oriente, así como una apuesta a la tolerancia -de todo tipo- y a la paz. El vehículo es la historia de un superespía del Mossad que deserta para ser peluquero en Nueva York, pero el filme es mucho más que eso y no deja títere con cabeza. Lo más extraño es que se carga también a nazis, idiotas y mercachifles -y al gobierno de los EE.UU.- sin dejar de lado lo cómico. El humor de cartoon es sensacional y no hay prejuicios nunca. El sábado a las 23.55 por HBO2.

Guardianes de la Galaxia

■ No es una película de superhé- roes. Es una película que homenajea con cariño el cine de los 80 y narra -metafóricamente- cómo un nene que pierde a su mamá se refugia en un grupo de personajes solitarios como él y vive aventuras hermosas, coloridas, llenas de música y con emociones constantes. En cierta forma es una remake de La Guerra de las Galaxias hecha por un nene solitario y protagonizada por una barra de pibes de barrio. De lo mejor del cine de los últimos años lejos. Si no nos cree, pruebe: va a ver algo diferente de lo que se supone es un filme “de género”. Va el viernes a las 22 por TNT.

Frida

■ Hay películas que valen por salirse de madre, por hacer aquello que uno no espera. Esta biografía de Frida Kahlo tiene ternura, humor, color, ritmo, experimentación -las animaciones de los extraordinarios Hermanos Quay son un elemento brillante- y un par de actores que hacen jugar a sus personajes con una gracia y un amor que no siempre se trasluce en una pantalla. Salma Hayek -en el fondo, la realizadora de la película- como Frida y Alfred Molina como Diego Rivera protagonizan esta especie de comedia romántica disfrazada de biografía trágica. Pero no se engañe, es muy divertida. Original y bella, va el jueves a las 22 por FoxLife.

Rápidos y furiosos 8

■¿Qué tienen estas películas de tipos con músculos, autos que hacen cosas imposibles y aventuras disparatadas? Que no tratan de aleccionarnos, que son absolutamente tiernas, que incluyen la comedia loca y el melodrama familiar, y que son generosas con el público a la hora de inventar fantasías. Sí, es cierto, esta no es la mejor, pero tiene joyitas como un cómico cameo de Helen Mirren o una secuencia genial con Jason Statham, un bebé y un avión. Pura adrenalina. Mañana a las 22 por HBO Plus.