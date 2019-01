El 3 de enero de 1994, a las 8.04 de la mañana, la historia de la televisión argentina sumaba un hito. En ese preciso momento nacía Crónica TV, el canal federal de noticias, rey de las primicias e innovador por sus placas rojas. Los elegidos para presentar la señal fueron Gustavo Chapur y Rosanna González, dos periodistas jóvenes que sorprendieron con su versatilidad y su capacidad para desenvolverse en cámara.

25 años más tarde de aquel suceso, los protagonistas de la primera transmisión recordaron cómo vivieron ese momento de gloria para sus vidas profesionales. “Tenía muchos nervios y ansiedad, nadie me había dicho cuál era el perfil periodístico que querían darle al canal o de qué forma teníamos que salir al aire. De hecho, la primera vez que salió una placa roja me sorprendí porque no sabía que existían”, reveló González.

Por su parte, Chapur dijo: “Me tocó leer la apertura. Estábamos con un decorado de cartón, espantoso hoy en día. Pero en ese momento era de avanzada. Casi me muero de los nervios. No sabíamos ni cómo leer las placas rojas. Yo solo había trabajado en radios chicas o programas de cable y de repente pasé a un canal federal, con una marca tan importante como Crónica”.

En cuanto a su trabajo como “matrimonio televisivo”, la locutora recuerda con mucho cariño a su compañero: “Con Gustavo nos divertimos muchísimo al aire. Siempre hubo un respeto recíproco”. Emocionada por las anécdotas compartidas, la voz de la periodista comenzó a quebrarse y entre lágrimas afirmó: "Él conoce toda mi vida. Me vio llorar cuando estuve mal, me vio feliz cuando conocí a mi marido. Vivió mi matrimonio, mi divorcio y la búsqueda de hijos que nunca llegaron”.

Por otro lado, Chapur afirma: “Se dice que Pinky y Cacho Fontana tienen el récord de la mayor cantidad de horas de televisión (más de 30 mil). Con Rosanna sacamos la cuenta de las horas de televisión que teníamos y nosotros dos les ganamos. Al principio estábamos seis días a la semana, ocho horas por jornada. No es por agrandarse ni compararse con los demás colegas, pero tenemos el récord”. Según sus propias cuentas, han estado casi 48 mil horas al aire.

Desde su nacimiento, la señal ha recibido una multiplicidad de reconocimientos por su desempeño. Al canal le otorgaron el Martín Fierro de cable por mejor “servicio de noticias” en los años 94, 95, 96 y 97. Además, fue galardonado en la primera entrega de los Martín Fierro digital en 2018 con una estatuilla por mejor “medio digital de interés general”.

25 años después

El tiempo pasó y hubo muchos cambios en el canal. En un primer momento, Crónica TV estaba ubicado en Riobamba 280 y luego se mudó a la avenida Juan de Garay esquina Azopardo. Con la llegada del Grupo Olmos, la señal de noticias tuvo varias renovaciones. Una de las más importantes fue la transmisión en alta definición y la completa renovación del estudio, con tecnología de punta. “Empezó a tener programación, que antes no tenía. Solo se decían noticias y no había programas. Hoy, en Crónica HD hay análisis político, debate y panelismo, además de sus habituales primicias, placas y el acompañamiento a los emblemas de la cultura popular. También hay entrevistas en vivo y pluralidad de voces. Son condimentos nuevos que se adaptan a la nueva televisión”, expresó Gustavo Chapur. Su compañera agregó: “ Crónica HD hoy tiene una dinámica menos apoltronada, antes era un trabajo muy lineal. La incorporación de tecnología nueva y de otros profesionales ha dimanizado la pantalla. Al canal ingresaron personas maravillosas. Para mí, es un lujo trabajar acá”.