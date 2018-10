Cuando todavía era candidato presidencial, Donald Trump contó que su padre, Fred, le había dado una “pequeña ayuda” de 1 millón de dólares, que no fue fácil para él abrirse camino y que tuvo muchos “no” en su familia. En las últimas horas, una investigación del prestigioso The New York Times reveló que fue el hijo quien “ayudó” a su padre en la estrategia para evadir impuestos. Porque, por más tensión que haya entre papá empresario e hijo presidente, siempre tira colaborar con la fortuna familiar.